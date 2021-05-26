Жильцы новосибирского дома добавили средств на благоустройство двора

Жильцы многоэтажного дома на улице Толстого, 5 в Новосибирске вложились в благоустройство своего двора. Ремонт там ведется по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Согласно плану работ, во дворе полностью заменят асфальт на проездах и тротуарах. Их ход проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Стоимость этого объекта - 4,7 миллиона рублей. Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" позволяет жителям самим определять, что необходимо сделать в их дворе. Минимальный перечень работ - ремонт проездов и тротуаров - осуществляется на федеральные средства. Дополнительное благоустройство выполняется при софинансировании со стороны собственников в объеме 20 процентов, - отметил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, жители многоэтажки добавили около 400 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обустройство пешеходных дорожек и расширение проезда.

- Условие софинансирования позволяет собственникам объективно оценивать свои силы, подходить обдуманно, поскольку они вкладывают в ремонт свои средства. И спрос за качество у них соответствующий, - прокомментировал инициативу жильцов глава города.

По данным пресс-центра мэрии, в соседнем дворе на улице Толстого, 3 благоустройство ведется в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска". За 557 тысяч рублей там отремонтируют проезд, заасфальтируют тротуар вдоль дома и установят ограждение.

В этом году в Новосибирске планируется благоустроить 140 дворовых территорий. Общая сумма финансирования составит около 340 миллионов рублей. В том числе 37 объектов благоустроят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда"). Расходы на них составят 139,6 миллиона рублей. За счет же городского бюджета будет отремонтировано 103 объекта на общую сумму 200 млн рублей.

Как отметили в городской администрации, сумма финансирования на благоустройство дворов в течение года может быть увеличена. В этом случае список объектов, где пройдут работы, расширится.