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26.05.2021 09:43

Имена на монументе

В Крыму установят памятник погибшим во время Великой Отечественной ставропольским воинам
Текст: Виктория Королева (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 114(8465)
В Думе Ставропольского края состоялась презентация эскиза памятника ставропольцам, погибшим в Великую Отечественную войну в боях при обороне и освобождении Крыма.
Памятный знак предлагается сделать в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках - защитниках Отечества. Фото: Олег Сергеев Памятный знак предлагается сделать в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках - защитниках Отечества. Фото: Олег Сергеев
Памятный знак предлагается сделать в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках - защитниках Отечества. Фото: Олег Сергеев

3D-визуализацию памятного знака на заседании комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям представила автор проекта преподаватель Ставропольского краевого художественного училища Анастасия Акопян.

В разработке эскиза принимали участие ученые-историки краевого музея-заповедника и руководитель Ставропольского отделения Союза художников России Сергей Паршин.

Памятник предлагается сделать в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках - защитниках Отечества.

Инициаторами создания мемориала несколько лет назад выступили жители Крыма. Идея заключалась в создании на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирном Симферопольского района Республики Крым аллеи, где каждый регион России сможет установить знак в память о земляках - защитниках полуострова.

Инициативу крымчан поддержало руководство региона, депутаты краевой Думы и Ставропольское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Изначально открытие памятника планировалось приурочить к 75-летию Великой Победы. Однако ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не позволили осуществить намеченные планы.

В начале 2021 года работа была возобновлена. В преддверии Дня Победы депутаты вместе с представителями регионального правительства, Союза художников региона и Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве посетили мемориальный комплекс и осмотрели предполагаемое место установки памятного знака воинам-ставропольцам.

По первоначальным данным, на территории полуострова погибли более тысячи ставропольцев. Однако дальнейшие изыскания показали, что число их значительно больше.

- Героическая оборона Севастополя, жестокие и кровопролитные бои за Крым стали свидетельством мужества и подвига народа. В этих боях погибли более 2,5 тысячи наших земляков. Звания Героя Советского Союза удостоен 21 воин. Мы продолжаем уточнять количество и личные данные погибших. Это самое малое, что мы можем сделать для памяти о ставропольских героях, - отметил председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям краевой Думы Юрий Гонтарь.

Депутаты Думы Ставрополья работают над созданием правовых основ сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма. Фото: Олег Сергеев

На заседании комитета прозвучало предложение: рядом с памятным знаком заложить капсулу с частицей ставропольской земли, а также установить информационное табло, на котором можно будет прочитать о подвиге земляков и найти имя своего героя.

Установка памятника запланирована к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, комментируя решение, отметил, что установление памятного знака погибшим в годы страшной войны на крымской земле ставропольцам - важное свидетельство того, что нас объединяет не только общая история, славная подвигами предков, но и общее будущее.

В кровопролитных боях за Крым во время ВОВ погибли более 2,5 тысячи ставропольцев

В сентябре прошлого года краевые депутаты одобрили проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Законодательным Собранием города Севастополя, однако подписанию документа помешала пандемия коронавируса. Краевые депутаты намерены после церемонии открытия памятника ставропольским воинам провести также церемонию подписания соглашения со своими севастопольскими коллегами.

- Между нашими регионами установлены прочные экономические, политические, культурные и общественные связи. Уверен, что мы продолжим взаимодействие и в деле сохранения исторической памяти и правды. Это наш долг перед поколением, которое подарило нам мир, - подчеркнул Геннадий Ягубов.

Традициям верны

Дума Ставропольского края работает над созданием правовых основ сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма. Эти вопросы находят свое отражение в региональном законодательстве и становятся важнейшим направлением совместной деятельности органов власти и институтов гражданского общества.

Год 75-летия Победы для регионального парламента ознаменовался рядом знаковых событий, и сегодня увековечение и сохранение истории остается в числе приоритетных задач краевых законодателей.

От инициативы - к закону

В конце 2019 года Дума Ставрополья выступила с инициативой внести изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Парламентарии совместно с губернатором края, членами научного сообщества региона, ветеранами Великой Отечественной войны предложили учредить еще один День воинской славы России - девятого октября, чтобы увековечить память о Битве за Кавказ. Победа в этом грандиозном сражении ознаменовала освобождение территорий нынешних СКФО и ЮФО от фашистских оккупантов. Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась в течение 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.)

Ставропольских депутатов поддержали коллеги из Северо-Кавказской межпарламентской ассоциации и депутаты Государственной Думы. В июле 2020 года президент Владимир Путин подписал новый закон об учреждении в России памятной даты девятого октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ.

В преддверии празднования в октябре 2020 года Дума Ставропольского края провела Межрегиональный парламентский форум "Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ". Законодатели, ученые, педагоги и общественники из девяти регионов страны говорили о взаимодействии и сотрудничестве в деле сохранения исторической памяти и обсуждали успешные региональные практики патриотического воспитания.

Знаки доблести

В 2018 году Дума Ставропольского края приняла закон "О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края", который определил правовые основания и порядок присвоения почетных званий: "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Город военно-исторического наследия", "Населенный пункт военно-исторического значения".

Работая над законопроектом, ставропольские парламентарии учли возможность связать присвоение почетных званий не только с событиями Великой Отечественной войны, но и с военной историей России в целом, с той ролью, которую сыграли города и села Ставропольского края в судьбе Отечества.

В год 75-летия Победы почетные звания были присвоены ставропольским населенным пунктам, которые стали огненным рубежом в Битве за Кавказ. Село Ачикулак Нефтекумского района получило почетное звание "Населенный пункт воинской доблести", а звание "Рубеж воинской доблести" присвоено селу Богдановка и хутору Сунженскому Степновского района.

Почетные звания присвоены и двум городам края. Невинномысск, который в течение всей войны принимал эшелоны с эвакуированными, а через станцию проходили санитарные поезда, стал городом воинской доблести. Курортный Пятигорск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим госпиталем, а более ранняя история города, основанного как укрепление на Азово-Моздокской оборонительной линии, дает ему право носить звание "Город военно-исторического наследия". В 2021 году эта работа продолжается.

Солдаты победы

Краевые депутаты помогли издать книгу о войне. Накануне 76-й годовщины Великой Победы в Думе Ставрополья состоялась презентация книги "Священная война. Великая Победа", изданной при поддержке краевых законодателей. В сборник вошли произведения местных авторов, повествующие о событиях Великой Отечественной войны. Депутаты также провели в соцсетях флешмоб "Ставрополье помнит о войне", чтобы привлечь внимание к творчеству земляков.

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