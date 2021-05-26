Алене Цкаевой 16 лет, и она ровесница ужасного теракта в бесланской школе N 1, в котором погибло 334 человека. Кадры, где спецназовец на руках выносит шестимесячную Алену, облетели весь мир и стали одним из символов трагедии.

Несмотря на годы, Беслан до сих пор не может отойти от теракта. Но спустя 16 лет на свой школьный последний звонок Алена Цкаева пригласила того самого спасителя - Эльбруса Гогичаева. И конечно же, он пришел. Они встретились рядом со школой, где должна была вот-вот начаться торжественная линейка. Оба улыбались, по-дружески обнялись, как будто долго не виделись.

В Осетии все мужчины, участвовавшие в спасении заложников в бесланской школе N 1, независимо от характера, обладают одной чертой - они не любят публичности и категорически против общения со СМИ. В их понимании: какие же они герои, если не уберегли жен, матерей и детей?! Если пойти в мемориал "Город ангелов", где похоронены 186 одних только убитых детей и где можно онеметь от горя, всматриваясь в портреты на могилах, то осетинских мужчин понимаешь.

Поэтому Эльбрус был немногословен, а с журналистами и вовсе говорить отказался, вежливо извинившись... Он побыл бы и еще с Аленой, но слишком пристальное внимание со стороны прессы и выставление чувств напоказ - не для них. Они пообщались до торжественной линейки, а затем он ушел. И только выпускнице, ради которой оказался здесь, тихонько и ласково шепнул: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!"

Потом начался последний звонок школы N 8, где учится Алена Цкаева. Выпускники кружились в торжественном вальсе, учителя говорили с трибуны прощальные слова, а ученики благодарили их за знания. И по традиции белые и красные надувные шары отпустили в небо... Эльбрус был очень доволен, что пришел на последний звонок и увидел Аленку - живую, здоровую, полную сил девушку. Это такое счастье! Потому что... Аспар Дзампаев, 2 годика, Борис Джибилов, 9 лет, Георгий Дауров, 2 годика, Мирануш Григорян, 10 лет, Таймураз Дауров, 7 лет, и еще многие, многие, многие - это те, кто навсегда остались в том спортзале, где террористы держали заложников. Им никогда уже не стать взрослыми. Поэтому, видя Аленку, можно плакать. Она жива - и смысл этих слов поймет только тот, кто лично пережил трагедию в Беслане.

16 лет назад, 2 сентября 2004 года, Эльбрус с автоматом и в бронежилете спецназа, увешанный запасными магазинами, подошел к захваченной террористами школе в составе группы бойцов. В результате переговоров удалось вывести 11 женщин с грудными детьми. Эльбрусу передали маленький комочек - шестимесячную девочку, совсем крошку. И она почему-то сразу вцепилась в него ручонками, но не заплакала. Потом под прицелом террористов они ушли, и Эльбрус отнес девочку в администрацию Беслана. Именно в этот момент, по пути, его сфотографировали - с ребенком на руках.

Это удивительная фотография, которой могло не быть. Ведь 334 человека, которые находились тогда рядом с Аленой и Эльбрусом, навсегда остались под обломками спортзала школы. Фото: Из семейного архива Цкаевых

Позже стало известно, что Фатима Цкаева, мать Алены, была вынуждена отдать свою шестимесячную дочь, чтобы малышку вынесли из захваченной школы. Саму Фатиму с еще двумя детьми - шестилетней Кристиной (она шла в первый класс) и трехлетним Махаром - террористы не выпустили. На следующий день, 3 сентября, Фатима и Кристина погибли под обломками рухнувшей на спортзал крыши. Перед этим мать успела вытолкнуть в разбитое окно Махара и еще кого-то из чужих детей, крикнув им: "Бегите!" Благодаря этому мальчик остался жив.

Когда Эльбрус принес Алену в администрацию Беслана, кто-то нашел одеяло, и девочку завернули в него. Спецназовец (он служил в отряде быстрого реагирования ГИБДД Северной Осетии) переживал за малышку, но ему надо было возвращаться обратно к школе. И в этот момент шестимесячная Алена, за все время не проронившая ни звука, расплакалась - она не хотела, чтобы он уходил. И долго его не отпускала.

По словам друзей Эльбруса Гогичаева, он потом никак не мог забыть этот эпизод. Даже ночью было не до сна - думал, как она, где? Узнав, что мама малышки погибла, спецназовец хотел взять Алену в свою семью. Но потом выяснилось, что отец, Руслан Цкаев, забрал крошку домой в тот же день. Правда, в царившей неразберихе родственники нашли малютку с трудом. Время никогда не останавливается. Вот Аленке уже исполнился годик. А вот в сентябре 2011-го пришла пора и ей отправляться в первый класс. Ровесница теракта, о самой этой трагедии она узнала, только когда пошла в школу. Как погибли ее мама и сестра, взрослые не могли ей рассказать.

После теракта Эльбрус и Алена впервые встретились лишь в 2010 году, спустя шесть лет. Спецназовец, к тому времени побывавший в еще одной горячей точке - Цхинвале во время нападения Грузии в 2008 году - переживал и делился с друзьями: "Очень хочу ее увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас". Но встреча прошла хорошо, он, как и в первый раз, бережно обнимал девочку. Потом они встречались и общались еще много раз, и Алена стала называть его "дядя Эльбрус". Но в тот день он впервые сказал ту же фразу, что и сейчас: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!"

Кстати

"РГ" впервые написала об этой истории в 2014 году ("Российская газета - Неделя" N 201(6473) от 4 сентября), когда Алена окончила начальную школу.