Несмотря на годы, Беслан до сих пор не может отойти от теракта. Но спустя 16 лет на свой школьный последний звонок Алена Цкаева пригласила того самого спасителя - Эльбруса Гогичаева. И конечно же, он пришел. Они встретились рядом со школой, где должна была вот-вот начаться торжественная линейка. Оба улыбались, по-дружески обнялись, как будто долго не виделись.
В Осетии все мужчины, участвовавшие в спасении заложников в бесланской школе N 1, независимо от характера, обладают одной чертой - они не любят публичности и категорически против общения со СМИ. В их понимании: какие же они герои, если не уберегли жен, матерей и детей?! Если пойти в мемориал "Город ангелов", где похоронены 186 одних только убитых детей и где можно онеметь от горя, всматриваясь в портреты на могилах, то осетинских мужчин понимаешь.
Поэтому Эльбрус был немногословен, а с журналистами и вовсе говорить отказался, вежливо извинившись... Он побыл бы и еще с Аленой, но слишком пристальное внимание со стороны прессы и выставление чувств напоказ - не для них. Они пообщались до торжественной линейки, а затем он ушел. И только выпускнице, ради которой оказался здесь, тихонько и ласково шепнул: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!"
Потом начался последний звонок школы N 8, где учится Алена Цкаева. Выпускники кружились в торжественном вальсе, учителя говорили с трибуны прощальные слова, а ученики благодарили их за знания. И по традиции белые и красные надувные шары отпустили в небо... Эльбрус был очень доволен, что пришел на последний звонок и увидел Аленку - живую, здоровую, полную сил девушку. Это такое счастье! Потому что... Аспар Дзампаев, 2 годика, Борис Джибилов, 9 лет, Георгий Дауров, 2 годика, Мирануш Григорян, 10 лет, Таймураз Дауров, 7 лет, и еще многие, многие, многие - это те, кто навсегда остались в том спортзале, где террористы держали заложников. Им никогда уже не стать взрослыми. Поэтому, видя Аленку, можно плакать. Она жива - и смысл этих слов поймет только тот, кто лично пережил трагедию в Беслане.
16 лет назад, 2 сентября 2004 года, Эльбрус с автоматом и в бронежилете спецназа, увешанный запасными магазинами, подошел к захваченной террористами школе в составе группы бойцов. В результате переговоров удалось вывести 11 женщин с грудными детьми. Эльбрусу передали маленький комочек - шестимесячную девочку, совсем крошку. И она почему-то сразу вцепилась в него ручонками, но не заплакала. Потом под прицелом террористов они ушли, и Эльбрус отнес девочку в администрацию Беслана. Именно в этот момент, по пути, его сфотографировали - с ребенком на руках.
Позже стало известно, что Фатима Цкаева, мать Алены, была вынуждена отдать свою шестимесячную дочь, чтобы малышку вынесли из захваченной школы. Саму Фатиму с еще двумя детьми - шестилетней Кристиной (она шла в первый класс) и трехлетним Махаром - террористы не выпустили. На следующий день, 3 сентября, Фатима и Кристина погибли под обломками рухнувшей на спортзал крыши. Перед этим мать успела вытолкнуть в разбитое окно Махара и еще кого-то из чужих детей, крикнув им: "Бегите!" Благодаря этому мальчик остался жив.
Когда Эльбрус принес Алену в администрацию Беслана, кто-то нашел одеяло, и девочку завернули в него. Спецназовец (он служил в отряде быстрого реагирования ГИБДД Северной Осетии) переживал за малышку, но ему надо было возвращаться обратно к школе. И в этот момент шестимесячная Алена, за все время не проронившая ни звука, расплакалась - она не хотела, чтобы он уходил. И долго его не отпускала.
По словам друзей Эльбруса Гогичаева, он потом никак не мог забыть этот эпизод. Даже ночью было не до сна - думал, как она, где? Узнав, что мама малышки погибла, спецназовец хотел взять Алену в свою семью. Но потом выяснилось, что отец, Руслан Цкаев, забрал крошку домой в тот же день. Правда, в царившей неразберихе родственники нашли малютку с трудом. Время никогда не останавливается. Вот Аленке уже исполнился годик. А вот в сентябре 2011-го пришла пора и ей отправляться в первый класс. Ровесница теракта, о самой этой трагедии она узнала, только когда пошла в школу. Как погибли ее мама и сестра, взрослые не могли ей рассказать.
После теракта Эльбрус и Алена впервые встретились лишь в 2010 году, спустя шесть лет. Спецназовец, к тому времени побывавший в еще одной горячей точке - Цхинвале во время нападения Грузии в 2008 году - переживал и делился с друзьями: "Очень хочу ее увидеть, да боюсь вспоминать весь тот ужас". Но встреча прошла хорошо, он, как и в первый раз, бережно обнимал девочку. Потом они встречались и общались еще много раз, и Алена стала называть его "дядя Эльбрус". Но в тот день он впервые сказал ту же фразу, что и сейчас: "Все у тебя, Аленка, будет хорошо!"
"РГ" впервые написала об этой истории в 2014 году ("Российская газета - Неделя" N 201(6473) от 4 сентября), когда Алена окончила начальную школу.