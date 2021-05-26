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26.05.2021 14:49

Проекция на "поющие мосты"

День города пройдет в традиционном формате
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 113(8464)
Стала известна программа празднования Дня города 27 мая. Одно из главных туристических мероприятий высокого сезона в этом году пройдет скромно, с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Так, второй год подряд отменяется праздничный салют, несмотря на то что в честь 9 Мая праздничные залпы не отменяли. Остальной перечень мероприятий достаточно традиционный: горожан ждет церемония возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади, XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, Фестиваль мороженого, Петербургский бал национальностей и прочие радости.
Фото: скриншот/ youtube.com
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В программе выделяется только гала-концерт "Классика на Дворцовой", попасть на который можно, зарегистрации - зарегистрировавшись на портале classicgala.ru. Раздача 15 тысяч билетов на концерт будет проходить поэтапно - ежедневно вплоть до дня мероприятия на его сайт будут выкладывать новые билеты. Концерт пройдет 28 мая и начнется в 21.30. Перед любителями классической музыки выступят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского и Михайловского театров, приглашенные звезды мировой оперной сцены Энджела Блю и Притти Йенде, Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, Эрвин Шротт и Анна Горячева.

Кроме того, организаторы обещают, что горожан ждут необычные "Поющие мосты" - в ночь со среды на четверг в 1.10 Дворцовый мост будет разведен под особенное музыкальное сопровождение и литературные лазерные проекции, посвященные как Северной столице, так и 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского и поэта Николая Некрасова, 100-летию нобелевского лауреата Андрея Сахарова и 800-летию князя Александра Невского.

Тем временем

В День города 27 мая на Большой сцене ТЮЗа откроется международный театральный фестиваль "Радуга". Открытие мероприятия будет сопровождать концерт с участием группы Эмира Кустурицы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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