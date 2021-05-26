Диалог чиновников, предпринимателей и банкиров состоялся

У страны большие планы - поручение в месячный срок представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства озвучил в своем апрельском послании президент РФ Владимир Путин.

Круглый стол "День предпринимателя - поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства и финансовых учреждений" в петербургской редакции "РГ". Фото: Наталья Онищенко/РГ

И было бы расточительством оставить за бортом богатый практический опыт запуска и работы данных программ в период пандемического кризиса. То есть в 2020 году.

Годовая выручка

На организованном порталом "ТТ Финанс" и петербургской редакцией "РГ" круглом столе "День предпринимателя - поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства и финансовых учреждений" тема антикризисной поддержки в первую очередь обсуждалась с позиций - какие прошлогодние решения оказались ошибочными, а что принесло реальную пользу предпринимательству.

Лев Кузнецов Фото: Пресс-служба СПб ГБУ ЦРПП

Для полноты картины важно обратить внимание на цифры потерь петербургского малого и среднего бизнеса (МСБ). Так, по словам директора СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" Льва Кузнецова, на начало мая 2021 года, по данным ФНС, в городской сфере МСБ числится 1,069 миллиона работников.

Это 351 464 компании, что на 21 тысячу меньше, чем год назад.

Новые компании продолжают появляться, но темпы прироста не стремительны. За первые четыре месяца этого года создано 19 917 коммерческих организаций и ИП.?Что на 27 процентов больше, чем за тот же период минувшего года, но на 11 процентов меньше, чем за первые четыре месяца 2019 года. Кроме того, сумма среднесписочной численности работников СМСП на 10 мая составляет 1 068 572 человек, что на один процент больше, чем по состоянию на май 2020 года. При этом наблюдается рост числа самозанятых. За весь полный год в Санкт-Петербурге зарегистрировались 107 239 самозанятых. По этому показателю Санкт-Петербург занимает одну из лидирующих позиций среди регионов.

"Собственно же антикризисная помощь сегменту МСБ за 2020-2022 годы составляет 33,8 миллиарда рублей", - говорит Лев Кузнецов.

Александр Абросимов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

Согласно результатам опроса предпринимателей, проведенного при подготовке Ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова, отсрочкой по уплате налогов и авансовых платежей воспользовались не более 14 процентов предпринимателей. Снижением страховых взносов и кредитованием по льготным ставкам - до десяти процентов предпринимателей. А мораторием на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов - менее трех процентов предпринимателей.

Ляйля Садыкова. Фото: Наталья Онищенко/РГ

"За большими цифрами реальной помощи действующим предпринимателям почти не видно", - считает собственник сети салонов красоты "Лаки Лайк", общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты Лялья Садыкова. - Из 22 миллиардов рублей, выделенных в 2020 году в качестве мер поддержки в Санкт-Петербурге, всего 230,5 тысячи рублей - объем поддержки в расчете на один субъект МСП пострадавших отраслей. Из них всего 120,3 тысячи рублей прямой поддержки: снижение процентных ставок по налогам, аренде, кредитам. А еще 110,2 тысячи рублей непрямой поддержки: отсрочка налоговых, арендных платежей. По факту все эти меры - просто накапливание долгов.

Наиболее нужными мерами были бы не кредиты и отсрочки, а отмена налогов на один-два года, как это сделано у наших соседей. И тогда бизнес сам себя вытащит из болота, как барон Мюнхгаузен за косичку. "Хотелось бы, чтобы структуры, участвующие в разработке мер поддержки для бизнеса, в первую очередь слушали и слышали бизнес", - добавляет Лялья Садыкова. Пока же, по ее словам, бизнес просит одно, а принимается другое. И диалог ведется на непонятном предпринимателям языке.

В общем, со стороны предпринимателей поднимаемая тема имеет острую эмоциональную окраску. Ведь на кону стоит их бизнес, по сути - дело всей жизни.

Забота на местах

Виктория Тишина. Фото: Наталья Онищенко/РГ

С другой стороны, отмечает индивидуальный предприниматель Виктория Тишина, пандемия "переструктурировала" практически всю картину мира. А любая смена привычной обстановки болезненна. "Но, что не может не понравиться, банки стали по-другому относиться к клиентам, - уточняет специалист. - Я отправляю запрос, и мне предлагают варианты решения. Это кардинально меняет устаревшие протоколы взаимодействия".

Причем к названной трансформации банкиров во многом как раз и подтолкнула спущенная государством обязанность быть посредником между предпринимателем и государством. А по сути - структурой, которая подсказывает и помогает получать поддержку в оптимальном варианте. И с такой позиции избавленная от эмоционального окраса ситуация с господдержкой МСБ выглядит заметно позитивнее.

Виктор Вентимилла Алонсо. Фото: пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

"Сбербанк стал ключевым проводником антикризисных государственных программ. Кроме того, теперь владельцы бизнеса могут пройти первичную онлайн-проверку на соответствие самым популярным государственным программам льготного кредитования онлайн", - сообщает председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Он также подчеркивает, что, если говорить о клиентах Сбербанка в СЗФО, массового закрытия компаний малого бизнеса в период пандемии не происходило. Напротив, многие предприниматели рассказывали, что кризис заставил их искать новые варианты развития своего дела, открывать новые направления. "Активнее всего развивались дистанционные сервисы и услуги - бизнес массово ушел в онлайн. Кратный рост заказов обработали компании по доставке продуктов, - перечисляет региональный руководитель. - Значительно в период пандемии выросло число регистраций самозанятых, в том числе через сервис "Свое дело" в приложении СберБанк Онлайн".

Финансовая же сторона поддержки за 2020 год выразилась в более чем 70 миллиардах рублей, расходовавшихся на собственные и госпрограммы. В частности, с марта 2020 года в Северо-Западном банке в рамках упрощенных программ было рассмотрено более 12 тысяч заявок клиентов малого бизнеса на реструктуризацию на сумму 22 миллиарда рублей. Наиболее востребованным стал так называемый невозвратный кредит под два процента, которым смогли воспользоваться более 17 тысяч предпринимателей Северо-Запада, объем выдач составил около 19 миллиардов рублей.

Лидер спроса 2020-го - ФОТ 2.0

Александр Хайкинсон. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Конкретнее на поддержке остановился директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон. Безусловным лидером спроса была программа ФОТ 2.0 - так называемый невозвратный кредит под два процента.

1 декабря 2020 года закончился базовый период программы, были подведены первые итоги ее выполнения по сохранению численности сотрудников.

"Большинство заемщиков сохраняли требуемую численность персонала, - уточняет эксперт ПСБ. - На примере Санкт-Петербургского филиала можно отметить, что с условиями справились практически 99 процентов заемщиков по данной программе. По рынку в целом данный показатель незначительно ниже, ожидания были гораздо более пессимистичны, чем оказалось в реальности. Соответственно, мы эту программу оцениваем предельно позитивно".

Сегодняшний выбор

Игорь Петров. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Развивая тему, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров перешел от банковских продуктов дня вчерашнего к сегодняшним. В настоящее время продолжает работать программа, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 года N 1764.

"Основное условие кредитования - инвестирование кредитных средств в развитие компании и приобретение оборудования и недвижимости. Также можно расходовать кредит и на пополнение оборотных средств, - поясняет эксперт. - Максимальная ставка, предусмотренная условиями программы, - 7,75 процента годовых в рублях. Но мы можем индивидуально снизить ставку, например, до шести процентов".

ПСБ выступает одним из лидеров рынка госзакупок, и в частности - для нужд гособоронзаказа. Сервисы для участников госзакупок находятся в постоянном развитии, в первую очередь, с точки зрения цифровизации. Большинство продуктов финансирования можно получить в формате онлайн без визита в офис банка. "При онлайн-кредитовании сегодня есть ограничение по суммам до десяти миллионов рублей, но в ближайшее время эта планка будет заметно повышена", - полагает Игорь Петров.

"С марта 2021 года индивидуальные предприниматели могут получить смарт-кредит в мобильном приложении СберБизнес, - сообщает Виктор Вентимилла Алонсо. - Весь процесс - от подачи заявки до зачисления денег на счет - занимает всего несколько минут, происходит полностью онлайн и также не требует оформления бумажных документов и посещения офиса банка. Кроме этого, Сбербанк предлагает клиентам предодобренные решения на основе интеллектуальной модели анализа данных. Параметры кредита рассчитываются индивидуально для каждого клиента".

Наконец, обсуждение дошло и до программы ФОТ 3.0, сменившей ФОТ 2.0. "Мы уже выдали более двух миллиардов рублей по всей стране. В Петербурге, соответственно, предоставили более 400 миллионов рублей 100 региональным компаниям", - сообщает Александр Хайкинсон.

"Этим кредитом на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей уже смогли воспользоваться более 1200 клиентов Сбербанка в СЗФО, - уточняет Виктор Вентимилла Алонсо. - Из них более 45 процентов (1,1 миллиарда) - в Санкт-Петербурге и Ленобласти".

Антикризисное фондирование

Впрочем, финансовые потоки в МСБ следуют не только через банковские каналы. Например, аналогичную работу ведет НО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания".

Александра Питкянен. Фото: Пресс-служба Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса

"Фонд - это возможность получить финансирование по минимальным ставкам, в некоторых случаях всего под один процент годовых", - рассказывает исполнительный директор фонда Александра Питкянен. По ее словам, программы фонда позволили сохранить более 12,5 тысячи рабочих мест и предоставить предпринимателям финансовую помощь в объеме 7,3 миллиарда рублей.

Уточним, фонд предлагает две основные программы поддержки малого и среднего бизнеса: предоставление поручительств по кредитам и банковским гарантиям, а также выдачу льготных займов.

В 2020 году в рамках реализации фондом программы предоставления поручительств поступила 431 заявка от предпринимателей. В дальнейшем было заключено 318 договоров на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.

Залоговые займы фонда предоставляются сроком от трех до 36 месяцев в размере от 50 тысяч рублей до пяти миллионов рублей. Минимальная ставка по данной программе - один процент: она была доступна для предприятий, производящих средства индивидуальной защиты, которые были необходимы городу во время пандемии. Для производственных компаний, входящих в перечень пострадавших отраслей, ставка составила от одного до трех процентов. Для всех остальных видов деятельности она также была льготной - всего 4,25 процента, то есть не выше ставки ЦБ РФ.

"Добавлю, что за время пандемии было пролонгировано и реструктуризировано 78 договоров на сумму порядка одного миллиарда рублей. Что касается залоговых займов, то в 2020 году фонд выдал 168 займов с залоговым обеспечением на сумму 574,7 миллиона рублей", - сказала Александра Питкянен.

Причем в самый трудный период борьбы с пандемией - в июне 2020 года - программа микрофинансирования фонда была дополнена займами без залогового обеспечения.

В сухом достатке

С 2014 года ПСБ совместно с "Опорой России" проводит замеры деловой активности в сегменте МСБ (оценивает Индекс RSBI). В допандемийный период индекс составлял 51,4 балла, то есть деловая активность набирала силу. Но в апреле прошлого года показатель упал до 38 баллов (по методике, если индекс ниже 50 баллов - активность идет на спад).

Однако сейчас - по итогам первого квартала - индекс вырос до 52,2 балла. В частности, по значениям "инвестиции" и "доступность финансирования" индекс достиг уровня более 57 и 56 баллов соответственно, то есть исторического максимума.

"Это говорит о том, что меры господдержки МСБ были востребованы малым бизнесом. Более того, часть компаний использовали "коронакризис" как период возможностей", - считает Александр Хайкинсон.

При этом каждая банковская и небанковская операция предполагала изучение кризисных обстоятельств малых и средних предприятий. То есть чуть ли не главный итог господдержки-2020 сводится к тому, что у государства в лице банковского сообщества сформировался круг компетентных специалистов, прекрасно разбирающихся в нуждах данного рыночного сегмента. Остается только наблюдать, как этот "багаж знаний" будет использоваться.

Малый бизнес о господдержке

Денис Мухин, исполнительный директор ООО "Доктор Симкин":

- Зачастую бизнесмены за помощью и консультациями просто обращаются не в те органы. Продолжает существовать проблема с доступом к информации. Большинство предпринимателей элементарно не знают обо всех существующих мерах поддержки.

Андрей Капитонов, владелец рекламного агентства "Капитан SMM":

- Помощь компаниям оказывалась лишь по определенным ОКВЭД, на мой взгляд, ее получили не более десяти процентов общего числа участников рынка. По моим наблюдениям, понятие "пострадавшие отрасли" есть лишь в России. Но не могу не отметить и позитивные моменты. Так, цифровизация скакнула на несколько лет вперед. Растет удаленный формат занятости. И это тренд будущего.

Александр Пудиков, директор выставки "Строим дом", представитель общественной организации "Гильдия строителей":

- Помощь по ОКВЭД мы не получили, хотя выставочная деятельность признана пострадавшей. Много лет назад мы выбрали такой ОКВЭД, который на мизерные цифры после запятой отличался от должного. То, что наша компания выжила - скорее чудо, чем норма. Но по итогу в выставочной сфере сегодня благополучно себя чувствуем только мы - из-за взрывного спроса на загородное домостроение и кальянной выставки. То есть россияне строятся и нервно курят. А собственно по господдержке выскажу личное мнение: не надо помогать, лучше не мешайте.

Валентин Овсянников, генеральный директор ООО "Единая Исполнительная Дирекция", член комитета по контролю СРО Медицинская палата СПб:

- Нужен ресурс, где была бы аккумулирована вся информация о возможной господдержке, с регулярным обновлением и удалением неактуальной информации, поскольку приходилось бесконечно блуждать по разным сайтам. И эта проблема не решена до сегодняшнего дня.

Акцент

Фото: Наталья Онищенко/РГ

Кредиты для МСБ

Банковские продукты помогают российским предпринимателям.

Господдержку малого и среднего бизнеса нужно актуализировать, привлекая банковских экспертов. Безусловным лидером спроса была программа ФОТ 2.0 - так называемый невозвратный кредит под два процента. Впоследствии ей на смену пришла программа ФОТ 3.0, по которой предприниматели с 9 марта по 1 июля 2021 года могут взять кредит по ставке три процента.

Кстати

Фото: Наталья Онищенко/РГ

Финансирование бизнеса

Предпринимателям помогают не только банковские программы.

Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" дает возможность предпринимателям получить финансирование по минимальным ставкам. Программы фонда в 2020 году позволили сохранить более 12,5 тысячи рабочих мест и предоставить предпринимателям финансовую помощь в объеме 7,3 миллиарда рублей.