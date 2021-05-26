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26.05.2021 14:54
Рубрика: Общество

Хватило на квартиру с ремонтом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 114(8465)
В Калининградской области бывшим детям-сиротам вручили первые жилищные сертификаты. Именные документы, каждый из которых соответствует выплате в 1,6 миллиона рублей, получили 19 молодых людей. Всего же до конца года в регионе планируют выдать 50 сертификатов.

- Мы видим, что такая форма решения самого острого для детей-сирот вопроса им интересна, - отмечает министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Они сразу становятся собственниками приобретаемого жилья. Воспользоваться мерой поддержки могут ребята старше 23 лет, обладающие уже некоторым жизненным опытом. Тем не менее сотрудники министерства готовы сопровождать их на всех этапах поиска и приобретения жилья.

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Молодым людям предоставили выбор: ждать квартиру по очереди либо получить чуть более 1,6 миллиона рублей и самостоятельно приобрести жилье. Сертификат можно суммировать с ипотекой и другими мерами поддержки.

Популярность новой выплаты разнится в зависимости от муниципалитета. К примеру, Иван из Полесского района, получивший сертификат в числе первых, уже подыскал жилье с ремонтом и уложился в отведенную сумму. А вот в Калининграде и городах-курортах на побережье Балтийского моря купить даже самую маленькую однокомнатную квартиру за 1,6 миллиона крайне сложно.

Справка "РГ"

В списке сирот, которые подлежат обеспечению бесплатными квадратными метрами, в Калининградской области числятся около 2,3 тысячи человек. Ежегодно на решение их жилищных вопросов областной и федеральный бюджеты направляют 250-300 миллионов рублей.

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