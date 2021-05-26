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26.05.2021 19:14
Рубрика: Власть

Не только ущерб

КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Конституционный суд РФ не считает возможным оправдывать халатность чиновников только на том основании, что причиненный их отношением к службе ущерб не является "крупным", то есть составляет менее 1,5 миллиона рублей. Суды должны руководствоваться тем, что для владельца имущество может иметь нематериальную ценность - эстетическую, фамильную, социально-статусную, разъяснил КС.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

За защитой репутации своего брата обратился Роман Величенко. Работая в должности государственного регистратора в территориальном органе Росреестра в Калининградской области, Евгений Величенко оформил сделку по купле-продаже земельного участка. Однако в качестве продавца выступил не владелец земли, а его полный тезка, отличавшийся только датой рождения. Евгений не обратил на это внимания и стал фигурантом уголовного дела по статье 293 УК РФ "Халатность", но, не дождавшись приговора, скончался. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Фото: iStock
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Суды общей юрисдикции посчитали, что хотя ущерб от сделки был оценен в 630 тысяч рублей, то есть не подпадает под критерий "крупный", в деле Величенко имеется нарушение конституционного права собственности на землю. Доводы брата о том, что формулировка "существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства" вводилась в рамках противодействия терроризму, они не приняли. Теперь эти аргументы проанализировал КС РФ.

По мнению Романа, действующая норма закона оставляет суду слишком широкое усмотрение - не только четкое указание суммы, но и размытые критерии понятия "существенное нарушение", что противоречит требованию определенности и непротиворечивости законодательного акта. Обязательность этого принципа КС не раз подчеркивал в своих решениях. Вместе с тем требование определенности не исключает использования оценочных или общепринятых понятий, полагают судьи.

Они также напомнили, что УК относит халатность к преступлениям против государственной власти и интересов госслужбы. А использование в формулировке союза "или" дает судам право выносить собственную оценку - был ли в результате действий должностного лица причинен крупный ущерб или существенный вред. То есть для квалификации преступления по статье 293 УК РФ достаточно одного из этих признаков. Ущерб ниже установленного законом предела не исключает, что одновременно могли быть нарушены другие права гражданина.

Помимо стоимости имущества, существенным может быть признано его значение для владельца 

- За пределами стоимости объекта могут быть учтены и признаны существенными эстетическое, фамильное, социально-статусное значение вещей и имущественных прав, использование потерпевшим утраченного имущества как единственно возможного в конкретной жизненной ситуации способа удовлетворить потребность в жилище и иные подобные обстоятельства, - указал КС РФ. - Эти обстоятельства должны быть установлены и доказаны.

Дело Романа Величенко подлежит пересмотру. Если суд посчитает, что спорный участок имел для владельца только материальную ценность и не был, к примеру, фамильным гнездом, честное имя его брата отчасти будет восстановлено.

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