Любимая мурманчанами ярмарка "Наша рыба", на которой рыбопродукция продается по сниженным ценам, станет мобильной. Планируется, что уже этим летом фудтраки с рыбой начнут курсировать по муниципалитетам Заполярья.

Проект "Наша рыба" возобновил свою работу в формате еженедельных ярмарок с 24 апреля. За четыре недели продано порядка 13 тонн охлажденной и девять тонн замороженной и копченой рыбной продукции. Всего за два года действия программы реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов.

- С марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса ярмарка была на паузе, но проект продолжал работать в режиме онлайн-заказов и доставки продукции на дом, - говорит Артем Марышев, руководитель предприятия, выступающего главным организатором ярмарок и других публичных мероприятий в регионе. - Сейчас ярмарка вновь действует в привычном месте - на площадке ТРЦ "Форум". Сегодня нам доставили 600 килограммов ерша и 2500 килограммов охлажденной трески.

В 2019 году социальный проект "Наша рыба", инициированный губернатором Андреем Чибисом, вошел в число победителей премии "Лучшие региональные практики", а также включен в "белую книгу" Федеральной антимонопольной службы. Здесь можно приобрести рыбу на 30 процентов дешевле, чем в среднем по региону.

Самый популярный продукт на ярмарке - охлажденная рыба. Треска здесь стоит 209 рублей за килограмм, пикша - 179 рублей, камбала - 199 рублей.

На заметку

Ярмарка "Наша рыба" работает по субботам с 10.00 до 17.00. Каждый час по маршруту от улицы Гаджиева до ТРЦ "Форум" курсирует бесплатный автобус.