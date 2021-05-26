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26.05.2021 15:03

Фуд-трак с треской

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 114(8465)
Любимая мурманчанами ярмарка "Наша рыба", на которой рыбопродукция продается по сниженным ценам, станет мобильной. Планируется, что уже этим летом фудтраки с рыбой начнут курсировать по муниципалитетам Заполярья.

Проект "Наша рыба" возобновил свою работу в формате еженедельных ярмарок с 24 апреля. За четыре недели продано порядка 13 тонн охлажденной и девять тонн замороженной и копченой рыбной продукции. Всего за два года действия программы реализовано 382 тонны рыбы и морепродуктов.

Фото: Максим Коротченко
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- С марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса ярмарка была на паузе, но проект продолжал работать в режиме онлайн-заказов и доставки продукции на дом, - говорит Артем Марышев, руководитель предприятия, выступающего главным организатором ярмарок и других публичных мероприятий в регионе. - Сейчас ярмарка вновь действует в привычном месте - на площадке ТРЦ "Форум". Сегодня нам доставили 600 килограммов ерша и 2500 килограммов охлажденной трески.

В 2019 году социальный проект "Наша рыба", инициированный губернатором Андреем Чибисом, вошел в число победителей премии "Лучшие региональные практики", а также включен в "белую книгу" Федеральной антимонопольной службы. Здесь можно приобрести рыбу на 30 процентов дешевле, чем в среднем по региону.

Самый популярный продукт на ярмарке - охлажденная рыба. Треска здесь стоит 209 рублей за килограмм, пикша - 179 рублей, камбала - 199 рублей.

На заметку

Ярмарка "Наша рыба" работает по субботам с 10.00 до 17.00. Каждый час по маршруту от улицы Гаджиева до ТРЦ "Форум" курсирует бесплатный автобус.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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