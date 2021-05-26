На фестивале в Санкт-Петербурге выступили театры из Беларуси

В Петербурге завершился XXIII Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

Коллективы из шести стран в течение недели показывали спектакли на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом", который проводит этот смотр. Заслуженные коллективы - Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Гродненский областной театр кукол - не впервые представляли здесь свое искусство.

Ах, эта свадьба!

На позитивной ноте завершился форум, ярким представлением - благодаря белорусским артистам. Театр из Бреста показал спектакль "Мещанская свадьба" по пьесе Бертольта Брехта. Острый, сатирический, с элементами клоунады, эксцентрической карикатурой на персонажей, на самих себя. И через эту насмешку ясно просматривается тоска по искренности, которой в современном обществе так не хватает. Это ранняя пьеса выдающегося немецкого драматурга, ее мало кто читал и тем более видел на сцене.

- Это наш совместный проект с приглашенным режиссером Игорем Казаковым, возглавлявшим в то время Могилевский театр кукол. Интересный для нас опыт. В постановочной команде были и петербуржец Роман Каганович, режиссер по пластике, и композитор Леонид Павленок из Минска, работавший во многих спектаклях Казакова. Премьера состоялась в конце 2019 года, мы мало где еще побывали с этим спектаклем - в связи с наступившей в 2020 году пандемией. Показали его на гастролях в Могилеве, Витебске, на фестивале в Минске, а в России это первый показ. Мы благодарны фестивалю "Встречи в России" за то, что обратили внимание на эту постановку, - рассказала помощник художественного руководителя Олеся Бурдина. - Это и наш первый зарубежный выезд после локдауна. Конечно, все "изголодались" по гастролям, по общению со зрителями. Да, можно найти компромиссные формы вроде онлайн-показов, но они не заменят встречи с искусством в театральном зале, живого обмена энергией.

Наш художественный руководитель Александр Козак приезжал в Петербург, участвовал в международной конференции "Русский театр за рубежом как институт русской культуры". Мы одни из первых вступили в 2017 году в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.

- Петербуржцы знают ваш театр. Ждали, что же вы привезете на сей раз.

- Мы уже, можно сказать, завсегдатаи этого фестиваля. Дебютировали здесь в начале 2000-х - постановкой "Дядя Ваня" известного литовского режиссера Альгирдаса Латенаса. Затем показали "Над пропастью во ржи" Сэлинджера - и это был совсем другой спектакль, где задействована молодежь - задорная, энергичная, выпустил его Тимофей Ильевский, наш нынешний главный режиссер.

В 2019 году мы так же, как и нынче, закрывали фестиваль. Показали премьеру - "Невольницы" по малоизвестной пьесе Островского. Этот проект вырос из эскиза лаборатории, которую мы проводили совместно с СТД России, осуществил его московский режиссер Егор Равинский. И вот "Мещанская свадьба". Все четыре спектакля разные по жанрам, эстетике.

Совершенно искренне можем сказать, что мы очень любим петербургскую публику. Из закулисных наблюдений: воодушевленные артисты отмечают, что здесь реагируют на такие сцены, которые у нас проходят в молчании зала. Настолько отзывчивая, восприимчивая публика! Конечно, взыскательная. Понятно, что зрители избалованы, в хорошем смысле, большим выбором театров, постановок - петербургских, московских, зарубежных, фестивальных. Поэтому очень ценен такой теплый, домашний прием. Это большая радость и ответственность для нас, и своеобразный профессиональный экзамен.

Спектакли режиссера Олега Жюгжды всегда проходят при аншлаге в любом городе

Демон в куклах

Спектакли режиссера Олега Жюгжды, главного в Гродненском театре кукол, всегда проходят при аншлаге в любом городе. В этот раз петербуржцы увидели "Демона" по произведению М.Ю. Лермонтова (и вновь русская классика: Жюгжда ставил Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова…).

Режиссер называет свою постановку легкой восточной историей с глубоким философским содержанием, предлагая зрителю всерьез задуматься о жизни, здесь вечные темы: любовь, добро и зло, вера и верность.

Олег Жюгжда, к сожалению, на фестиваль не приехал - готовится к постановке в Хакасском национальном театре кукол "Сказка".

Актер Вячеслав Амбросевич рассказал "СОЮЗу":

- Я работаю в театре год. Уходил в армию и вернулся снова. Это мои первые гастроли. Спектакль "Демон" очень люблю, он вызывает сильные эмоции. Мы существуем в стихотворной форме. У меня роль Рассказчика, работаю с разными куклами - тростевыми, планшетными. Они у нас очень красивые, придумала их художник Лариса Микина-Прободяк. И атмосфера вокруг неповторимая: сильный актерский состав, все поддерживают друг друга, ты заражаешься энергией партнеров и отдаешь ее своим куклам и, конечно, зрителям, это так замечательно.

Звучат грузинские мелодии, куклы исполняют танцы Грузии. Барабан, на котором я играю, нам подарили грузины. И красивый кинжал - настоящий, грузинский. Крылья Демона сделаны из перьев павлина, это выглядит здорово! Я, когда вводился в спектакль, приходил посмотреть его вместе со зрителями. Мест в зале никогда нет - постоянные аншлаги, смотрел из ложи звуковиков или световиков…

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