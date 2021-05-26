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26.05.2021 17:44
Рубрика: Культура

На Петербургском книжном салоне представили книгу обозревателя "РГ"

Текст: Елена Бугайская
Журналист "Российской газеты" Ариадна Рокоссовская представила на Санкт-Петербургском международном книжном салоне свою книгу "Маршалы Победы. Семейные воспоминания".
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В 2021 году главный книжный праздник Санкт-Петербурга впервые проходит на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. В одном из залов Главного штаба с читателями встретилась приехавшая из Москвы обозреватель "РГ". Ее книга - сборник опубликованных в разное время на страницах нашей газеты интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны: Г. К. Жукова, И. С. Конева, А. М. Василевского, Р. Я. Малиновского, И. Х. Баграмяна, А. И. Еременко, Л. А. Говорова, И. Д. Черняховского.

Фото: Фотография из семейного архива
Правнучка первого маршала инженерных войск рассказала о деде-фронтовике

Фотографии для тома, выпущенного издательством АСТ, предоставили сами герои этих публикаций. Здесь можно увидеть маленький кожаный альбом на четыре фотографии, который Георгий Константинович Жуков заказал в самом начале войны для жены и дочерей, фотографию Константина Константиновича Рокоссовского в саду с лейкой и Леонида Александровича Говорова с супругой Лидией, приехавшей к нему в блокадный Ленинград в тот момент, когда все стремились уехать оттуда.

С альбома семьи Жуковых и начался разговор в Красном зале Главного штаба. Фотографии самого маршала, его жены Александры Диевны и дочерей Эры и Эллы, бывших собеседницами обозревателя "РГ", хранятся у потомков полководца и напоминают о тех днях, когда семья впервые с начала войны приехала к нему в штаб в подмосковном Перхушково.

Находясь в Петербурге, автор не могла обойти вниманием маршала Леонида Александровича Говорова. Именно он командовал войсками Ленинградского фронта, которые 18 января 1943 года прорвали блокаду, а спустя год окончательно отбросили противника от города на Неве. По словам Ариадны Рокоссовской, Говоров писал в письме жене: "На мне ответственность за Ленинград и я не отдам его врагу". На вопрос ведущего, почему журналистка решила сделать интервью с детьми и внуками полководцев, она призналась, что "когда ты - правнучка маршала, выросла в доме, в котором жили дети, внуки и правнуки маршалов, ты находишься внутри темы и знаешь, что спрашивать". "Этими дорогими для нас историями хотелось поделиться, так что идея витала в воздухе", - рассказала она.

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