Архипелаг Валаам - "государство в государстве". В центре - памятник русского зодчества - Валаамский мужской монастырь.

"Рускеала" под присмотром оленей

Карелия для туристов в России - направление, которое, возможно, не столь на слуху, как Краснодарский край или Крым, Алтай или Байкал. Но те, кто понимает толк в путешествиях, особенно во времена пандемии и после нее, стремятся сюда. Благо, добираться теперь удобнее - появились специальные поезда, "Ласточки". Из Петрозаводска в Москву, например, ходит новый фирменный двухэтажный поезд. А еще можно доехать и на машине. Сосны, хвойные леса и озера дают возможность надышаться на несколько лет вперед, очистить легкие от всего, что в них накопилось. А загадки древней Карелии пробуждают силы и интерес к жизни. И если вы приехали в Сортавалу, то знакомиться с Карелией можно начать с Горного парка "Рускеала". Обозреватель "РГ" расскажет о нескольких знаковых местах Карелии через животных, которые в своем роде - хранители традиций.

Главный аттракцион по прибытии в Горный парк "Рускеала" - наблюдать за разворотом поезда. Ретропоезд "Рускеальский экспресс", сделанный "по лекалам" "Николаевского экспресса", - не обычный. Когда садишься в купе, интерьеры которого сделаны в стиле начала прошлого века, то кажется, что сейчас войдет царь и вы с ним будете разговаривать о судьбах России - тем более, что портрет царской семьи среди других на стене в вагоне. Из Сортавалы до "Рускеалы" поезд идет час. И самое интересное, что теперь до "Рускеалы" можно добраться на поезде и из Москвы. На подъезде к конечной точке вас пересадят в этот необычный состав. В парке он разворачивается на специальных рельсах и едет обратно. А сразу при входе в "Рускеалу" всех встречает олень Алешка. Его можно кормить - туристы дают ему даже бананы, которым он очень рад. Вообще, олени в Карелии - разговор особый. Например, в месте под названием "Дача Винтера", куда в свое время лечиться к доктору Густаву Винтеру приезжал даже Николай Рерих, живет олениха Даша. Местная аристократка. В переводе на человеческие годы Даше сейчас 90. Сил у нее уже маловато. Но ходит она так грациозно, что хоть на подиум выводи. Кормить ее строго воспрещается. То ли дело-Алешка! Молодой, здоровый организм! И прежде чем туристы отправятся в наземные и подземные экскурсии смотреть, как добывают в карьерах мрамор, а также кататься над озером на тарзанках и аттракционе под названием "Троллей", посещать музей деревянного зодчества "Обитель ангелов" и многое другое, они обязательно пообщаются с красавцем-оленем.

Деревня, где кошки с собаками живут дружно

Этническая карельская деревня называется Кинерма. При подъезде к ней первый, кого вы увидите, - большой белый пес Боба. Он тут же примется вас сопровождать. Боба побежит вдоль домов - их тут 15. Тринадцати из них - больше ста лет. Круглый год в деревне живут 14 человек. Три семьи. Остальные приезжают летом, используя дома как дачи. Боба знает, куда держит путь, - в дом к доброй Надежде. У нее всегда чаепитие - в день летом в Кинерму приезжает по несколько групп туристов. Надежда кормит местными пирожками - калитками - с кашей, вареньем из ревеня, блинами и фирменным пирогом с брусникой. Поит местным иван-чаем. Знакомит со своим сыном Егором. Тот еще школу не окончил, но экскурсии водит почище взрослого гида. Покажет вам иконы в местном храме Смоленской Божией матери. Он небольшой, и служба - всего раз в год. Но уникальный. Про иконостас в нем можно несколько дней рассказывать. На всю Карелию всего два таких, один - в Кинерме. Егор приведет и в дом, в сенях которого сам создал родовое дерево - имена родных написаны на металлических табличках. А пока вы будете ходить с Егором по чудо-деревне, пес Боба за вами тащиться не станет. Он будет играть на большом крыльце с рыжим котом по имени Реппи. Живут они как кошка с собакой - то есть очень дружно.

Кот Пугачев - хозяин крепости Корела

Кот Емельян Пугачев живет в музее-крепости Корела, который находится в Ленинградской области подле города Приозерска. Построен в конце XVI века. По легенде карелам, когда те плыли к Ладоге, кукушка указала, где строить крепость. Одну из каменных башен крепости так и называют Пугачевской. В ней отбывали срок две жены Емельяна Пугачева и его дети. Крепость использовалась и как тюрьма. Вам обязательно расскажут здесь легенду, как царь Александр I во время визита сюда встретил таинственного узника, имени которого никто не знал. Этого человека прозвали Железной Маской Севера. Вы узнаете про то, что здесь были и декабристы. Кот Пугачев все истории и легенды знает лучше всех, он их слушает с утра до вечера - людей в крепость приходит много. Пугачев следит за ними. А также за порядком. Ловит мышей. И любит погреться на солнце с важным видом, показывая, кто здесь на самом деле хозяин.

Хаски стерегут Карьяла-парк

В месте под названием Карьяла-парк, что недалеко от Петрозаводска, много интересного. Тут можно сходить на рыбалку, посидеть в чуме, полюбоваться на реку Шую, расслабиться в ресторанчике, пройти кулинарный мастер-класс, например, как готовить рыбу на бревне (молодой шеф-повар Руслан Побержин готовит блюда, которые входят в Гастрокарту России)... Но большинство посетителей тянутся к питомнику, где живут собаки породы хаски. Их здесь - 30. И люди, которые с ними работают, ставят перед хаски главную задачу - всегда бежать вперед. Это означает, что гости могут не только тискать собак, обниматься с ними и фотографироваться, но и кататься на собачьих упряжках. За час общения можно перезнакомиться со всеми собаками. И узнать про особенности характера каждой. Очень быстро научитесь отличать Юкки от Весты, Виту от Монти и Пайтона, у вас появятся свои любимчики. И, возможно, вы вернетесь в это место еще и еще.

Кошелек

Валаам

Метеор + групповая экскурсия - стоимость от 5000 руб. с человека.

Поезд Москва - Петрозаводск - стоимость от 2000 руб., плацкарт.

Рускеала

Билет на ретропоезд - от 299 руб.

Входной билет в Рускеала - 400 руб.

Экскурсия (групповая) - 1 000 руб.

Кинерма

Экскурсия и чаепитие - 600 руб. (в группе).

Карьяла Парк

Экскурсия в питомник - от 300 руб. с человека в группе.

Кулинарный мастер-класс от 1 200 руб. с человека в группе.

Корела

Экскурсия от 300 руб. с человека в группе.