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26.05.2021 18:35

"Сбербанк" рассказал, как снизить мошеннический трафик на 70 процентов

Рост телефонного мошенничества вызывает серьезную озабоченность в банковском секторе. За прошлый год число звонков от злоумышленников выросло в два раза. В большинстве случаев аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков, представителями правоохранительных органов и силовых структур. Причем, в 99 процентах случаев мошеннические звонки совершаются с подменой номера.
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Данная ситуация вызывает серьезную озабоченность в ПАО "Сбербанк". Как сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя председателя правления "Сбербанка" Станислава Кузнецова, ежемесячно со счетов россиян мошенники снимают от 3,5 до 5 миллиардов рублей.

При этом по данным регулятора, ущерб от телефонного мошенничества по стране в прошлом году составил 9,8 млрд рублей. В МВД России называют цифру 60 миллиардов рублей, в Генпрокуратуре - 85 миллиардов. По словам Сергея Кузнецова, разброс в цифрах обусловлен отсутствием единой системы оценки ущерба.

Один теневой call-центр может в сутки обзванивать от трех до семи тысяч граждан. В половине случаев операторы не дозваниваются до абонента, 49 процентов граждан, снявших трубку, не реагируют на обманные схемы, но один процент граждан попадается на уловку аферистов, что позволяет только одному call-центру ежемесячно получать свыше миллиона долларов. А таких подпольных структур в стране десятки.

Самая популярная схема, которую применяют аферисты - это использование "безопасного счета". Она применяется в 61 проценте случаев обмана. Мошенники убеждают гражданина, что его средства в опасности и чтобы спасти деньги, необходимо перенести их на "безопасный счет", который по факту принадлежит мошенникам.

"Сбер" активно противодействует деятельности мошенников. В частности, 99 процентов операций, инициированных аферистами, удается прервать благодаря фрод-мониторингу. У него множество различных алгоритмов, действует он так: если со счета пенсионерки производится неожиданный перевод в город на другом конце страны, то операция приостанавливается до выяснения обстоятельств. Этим занимается служба безопасности банка, только настоящая, которая никогда не запрашивает никаких персональных данных граждан, пин-кодов, SMS-кодов и других сведений, составляющих банковскую тайну.

- Телефонное мошенничество, к огромному сожалению, обрело размах национального бедствия: сегодня трудно найти человека, которому бы ни разу не позвонили преступники. В прошлом году мы в Сбере получили от наших клиентов 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества, а общее количество подобных звонков по стране в целом превысило 15 миллионов. Мы со своей стороны ведем огромную просветительскую работу во всех каналах взаимодействия с клиентами, чтобы люди понимали, в каких случаях они имеют дело с мошенником. И сегодня мы совместно с депутатами и регулятором прорабатываем законодательные меры, которые исключат возможность подмены номера и сведут такой вид мошенничества к нулю, - отметил Станислав Кузнецов.

"Сбербанк" входит в Межведомственную рабочую группу при Минцифры, которая разрабатывает ряд поправок в нормативные акты, закрывающих все лазейки для аферистов. В частности, ряд инициатив предполагают изменения законов "О связи" и "Национальной платежной системе", а также КоАП.

Уже разработан законопроект, вводящий запрет на подменные номера. Он находится на рассмотрении в Госдуме. Его суть в том, что операторов связи предлагается обязать верифицировать и блокировать неверифицированный трафик. Также рассматривается мера, которая вынудит не принимать вызовы с городских номеров из-за границы. По оценкам Станислава Кузнецова, эти новации при введении их в нормативную базу позволят до 70 процентов снизить объем мошеннического трафика.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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