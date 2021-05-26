Северо-Западное СУ СК на транспорте будет реорганизовано

Северо-Западное следственное управление СК на транспорте присоединяется к Московскому межрегиональному следственному управлению на транспорте СК России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве, после реорганизации наименование организации изменится на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- 25 мая 2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения к Московскому МСУТ СК РФ, которое определено правопреемником Северо-Западного следственного управления на транспорте, - сообщили в ведомстве.

Штаб-квартира нового юридического лица будет располагаться в Москве.