В Архангельске появятся новые точки притяжения

В столице Поморья начался сезон благоустройства: на всех шести территориях, которые вошли в программу "Формирование комфортной городской среды", закипела работа. Тем временем активные архангелогородцы участвуют в рейтинговом голосовании по выбору новых объектов, которым предстоит преобразиться в будущем году.

Благоустройство - единый процесс: уголки города обновляются один за другим, а порой объекты разных этапов программы даже расположены по соседству. К примеру, сейчас начались работы на территории возле дома N 6 на Воскресенской улице, где в 2018 году горожане высадили одну из Аллей Славы. Напомним, что Архангельск тогда выиграл тысячу саженцев во всероссийском интернет-проекте. А в список претендентов на благоустройство-2022 вошла территория вдоль домов 8, 10 и 12 на той же улице. Если этот проект тоже победит в голосовании, то в итоге в центре города появится большая зеленая зона отдыха.

- На Воскресенской, 6, уже демонтированы старые пешеходные дорожки и распланированы новые. Их дополнят арт-объекты очень красивой формы, современные скамейки и светодиодные светильники на опорах, - отмечает начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Римма Зеленина. - Следующий участок улицы, где находится каменный лабиринт, в случае победы в рейтинговом голосовании также преобразится. В результате в Архангельске появится еще одна точка притяжения, где можно будет отдохнуть всей семьей.

Неравнодушные горожане переживают за судьбу деревьев и кустарников: не пострадают ли они в ходе благоустройства? Как сообщили в администрации города, многие из 85 деревьев на Воскресенской, 6, погибли задолго до начала работ.

- Мы еще надеемся на чудо: вдруг на них появится хотя бы одна почка? При благоустройстве всегда стараемся сохранить деревья, насколько это возможно. Но почти на всех объектах есть уже погибшие насаждения. Их приходится сносить и заменять новыми. На Воскресенской улице также будут высажены деревья хвойных и плодовых сортов взамен погибших, - подчеркнула Римма Зеленина.

Отдать свой голос можно до 30 мая на сайте 29.gorodsreda.ru

В этом году в Архангельске благоустраивается и другая Аллея Славы - на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Работы идут даже с опережением графика. Там также появятся новые дорожки, скамейки, торшерная линия и малые архитектурные формы.

Закрыт для прохода уютный сквер у городского культурного центра, где будет обустроена зона отдыха с новыми елями. В парке у бывшего здания школы N 41 на Никольском проспекте в Соломбале после завершения проекта можно будет посидеть на удобной скамье возле большой клумбы или позаниматься спортом на площадке со специальным покрытием. Станут комфортными территории у Ломоносовского ДК и физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф. Личутина в Северном округе.

Все объекты благоустройства прошли государственную экспертизу на предмет достоверности сметной стоимости. На программу "Формирование комфортной городской среды" в этом году направлено 210 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Подрядчиком стало ЗАО "Северная роза" - местная компания с большим опытом.

В голосовании за территории благоустройства 2022 года приняли участие уже более 27 тысяч жителей Архангельска, а всего по области выбор сделали 76 тысяч северян. Отдать свой голос можно до 30 мая на единой федеральной площадке 29.gorodsreda.ru. Столицу Поморья представляют двенадцать территорий, весь регион - 55 объектов в 13 муниципальных образованиях.

- Принять участие в голосовании очень важно, поскольку федеральная программа рассчитана на долгое время и с каждым годом ее финансирование увеличивается, - поясняет начальник управления благоустройства. - Для удобства горожан работают волонтеры, которые помогут проголосовать в торговых центрах "Титан Арена", "Соломбала Молл" и "Макси" на Ленинградском проспекте. Администрации округов организовали рассылку листовок с QR-кодами для голосования, управляющие компании разместили в домах информацию о нем. Каждый может высказать свое мнение и повлиять на то, чтобы наш любимый город стал благоустроенным и красивым.

Сделать выбор

В рейтинговом голосовании за благоустройство в 2022 году участвуют 12 территорий Архангельска:

* парк им. В. И. Ленина (округ Майская Горка);

* сквер на площади Терехина у памятника В. И. Ленину (Соломбальский округ);

* общественная территория в районе домов N 8, 10, 12 по Воскресенской улице (Ломоносовский округ);

* общественная территория на пересечении проспекта Советских Космонавтов и Поморской улицы (Ломоносовский округ);

* общественная территория по проспекту Обводный канал от Садовой улицы до улицы Логинова вдоль домов N 91 по проспекту Обводный канал и N 33 по улице Логинова (Октябрьский округ);

* сквер у здания Сбербанка на перекрестке Воскресенской улицы и улицы Тимме вдоль дома N 99 по Воскресенской улице (Октябрьский округ);

* общественная территория у дома N 30 по улице П. Галушина (округ Майская Горка);

* общественная территория между детским садом N 183, домами N 88 по Никольскому проспекту и N 33, корп. 1, по Советской улице (Соломбальский округ);

*общественная территория, ограниченная домами N 64, 66, 64 корп. 1, и 62, корп. 1, по Партизанской улице (Северный округ);

* общественная территория между автодорогой и домами N 18 и N 19 по Лахтинскому шоссе (Исакогорский округ);

* парк возле дома N 35 по улице Победы (Маймаксанский округ);

* общественная территория около многоквартирного дома по адресу: улица Силикатчиков, д. 3, корп. 1 (округ Варавино-Фактория).

Тем временем

Фото: Павел Кононов

Раньше срока

Ремонт дорог в Архангельске идет с опережением графика.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" до конца сентября в городе планируется отремонтировать 12,7 километра дорог. "Проводим фрезерование под бортовой камень на улице Победы. Ведется укладка асфальта на Маймаксанском шоссе. На улице Русанова скоро начнется обустройство тротуаров. Уложено 85 тысяч квадратных метров асфальта", - говорит представитель подрядчика Александр Чубарь.