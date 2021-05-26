В Калининградской области работников детских садов с 1 июля ждет повышение зарплаты. Оклад педагогов дошкольного образования увеличится на десять процентов, нянечек - на пять процентов.

Воспитанием дошколят в калининградских детских садах занимаются более восьми тысяч человек. Однако их зарплаты невыгодно отличаются от зарплат школьных педагогов. В результате в некоторых дошкольных учреждениях наблюдается дефицит кадров.

Особенно непросто детским садам заполучить молодых специалистов с педагогическим образованием. Мало кто захочет работать с малышами за 15-20 тысяч рублей в месяц, когда можно пойти в школу, взять классное руководство и получать 25-30 тысяч с перспективой дальнейшего роста.

- Реализуя 597-й указ президента 2012 года, мы значимо увеличили заработную плату учителей, - комментирует ситуацию глава региона Антон Алиханов. - Но сегодня видим разрыв в уровне оплаты учителей и воспитателей дошкольного образования. У нас получилось, что за счет высокой зарплаты учителей вроде как в целом выполняем указ. Но на самом деле разрыв вырос и вырос серьезно. Конечно, это несправедливо.

На повышение зарплат работникам детских садов региональный бюджет направит до конца года порядка 130 миллионов рублей. Калининградцы приветствуют эту инициативу. Но надеются, что увеличение окладной части не повлечет за собой отмену различных надбавок, от которых во многом зависит зарплата воспитателей.

Тем временем

В Калининградской области расширят круг участников программы, направленной на улучшение жилищных условий педагогов. Начиная со следующего года специальные субсидии смогут получить не только учителя и воспитатели, но и сотрудники бюджетных учреждений культуры, спорта, социальной защиты.