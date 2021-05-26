В Калининградской области разработают закон о курортном сборе

В Калининградской области стартовала подготовка регионального закона о курортном сборе. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в областном министерстве по культуре и туризму.

Поручение ввести в отдельных муниципальных образованиях плату за пользование курортной инфраструктурой дал глава региона во время своего послания областной Думе. Предполагается, что курортный сбор в Янтарном крае введут не позднее 2022 года.

Сейчас региональные власти и эксперты обсуждают размер сбора, территорию, на которой он будет действовать. Плата будет зависеть от количества дней, проведенных в гостинице или санатории, за исключением дня заезда.

Сбор предстоит платить только совершеннолетним туристам. Деньги направят на развитие курортной инфраструктуры, обустройство парков, набережных, скверов, пляжей.

Пока курортный сбор в РФ разрешено вводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Правительство Калининградской области уже направило письмо в адрес профильного комитета Госдумы для внесения необходимых изменений в федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры".