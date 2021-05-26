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26.05.2021 16:18
Рубрика: Общество

За вепсским пирожком "для зятя"

Вокруг города становится больше экологических маршрутов
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 113(8464)
В этом году на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области появятся десять новых экологических маршрутов. В бюджете 2021 года на эти цели выделено десять миллионов рублей.
Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
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Новые экологические тропы появятся на территории заказников "Кургальский", "Выборгский", "Кивипарк", "Шалово-Перчецкий", "Озеро Мелководное", "Анисимовские озера", "Сяберский", "Гряда Вярямянселькя" и природного парка "Вепсский лес". Для удобства посетителей на всех маршрутах будут обустроены места для отдыха, настилы для прохождения сложных участков, смотровые площадки, установлены указатели и информационные щиты, рассказывающие о том, какие обитатели леса здесь живут и какие растения произрастают.

Ближе к природе

По мнению экспертов, хождение пешком по заповедным местам региона - это не только возможность увидеть уникальные уголки природы, но и способ сделать занятия спортом интересными и познавательными. Уже сейчас для туристов на территории региона открыто 25 экологических маршрутов. Среди них - радоновые источники и озера в деревне Лопухинка, орнитологические площадки на Раковых озерах и исторический маршрут музея-усадьбы Николая Рериха.

Особой популярностью пользуется экотропа, проложенная в природном заказнике "Сестрорецкое болото". Она представляет собой деревянный настил, который установлен на сваях над болотной системой, возраст которой насчитывает более восьми тысяч лет. Протяженность маршрута 3,5 километра. Если повезет, то во время путешествия в разное время года здесь можно увидеть тетеревов, журавлей, встречаются лисы и другие дикие животные. Первую часть маршрута в заказнике открыли в 2019-м, вторую - в 2020-м. В планах областного правительства обустроить и "зеленую тропу" на границе с Финляндией. Проект Visit Vuoksi разрабатывается комитетом по туризму и администрацией финского города Иматра. Рядом с озерами и реками здесь построят обустроенные дорожки для туристов, рассказывающие об уникальности этих мест.

Новый тренд

В перспективе на карте Ленинградской области должно быть создано 47 экологических троп. Сделав ставку на экологический туризм, в регионе решено каждый год открывать по несколько новых экологических маршрутов. По словам руководителя Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрия Шевчука, экотропы- новый тренд туристического направления, который с каждым годом набирает все большую популярность. "Экологический туризм - это растущий сектор "экономики впечатлений". С каждым годом количество туристов, предпочитающих такой отдых, увеличивается на несколько процентов", - говорит он. Юрий Шевчук отмечает, что преимущество экотроп еще и в том, что они создаются на территории особо охраняемых территорий или в местах с интересным ландшафтам. Поэтому здесь всегда есть что посмотреть и можно узнать много нового. Среди достоинств экотроп эксперт отмечает и возможность путешествовать по ним даже в период самых жестких ограничений по ковиду - на маршрутах устанавливают видеокамеры, к которым можно подключаться даже из дома.

Бонусы за знакомство

Но любоваться природой все же лучше "живьем". Тем более что областное правительство пообещало поощрять экологических туристов. Одна из идей - выдавать путешественникам маршрутные листы с наклейками. Прошел по маршруту пяти троп - получи палатку. Одолел десять троп - сертификат на туристическую экипировку. Тот, кто осилит все экомаршруты и соберет максимальное число наклеек, получит суперприз - автоприцеп. Еще один бонус от путешествий по области - местная кухня. В комитете по туризму нам сообщили, что туристы, приезжающие в сельские районы, могут не только полюбоваться природой, но и отведать местные гастрономические бренды. Среди них - вепсские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородская минога и выборгский крендель.

По мнению областных чиновников, затраты на обустройство экотроп окупятся быстро. А у горожан, которые сейчас находятся в раздумье, где отдохнуть этим летом, появится альтернатива заграничным курортам.

Справка "РГ"

На территории Ленобласти действуют 54 особо охраняемых природных территорий, из них только 20 имеют экологические маршруты.

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