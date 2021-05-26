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26.05.2021 07:12
Рубрика: Экономика

Святой Нос

Огонь двух морей
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Неделя № 114(8465)
В Мурманской области появилась еще одна официально признанная туристическая достопримечательность.
Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху восьмиугольная башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом. Фото: Юрий Мацеевский Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху восьмиугольная башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом. Фото: Юрий Мацеевский
Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху восьмиугольная башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом. Фото: Юрий Мацеевский

Действующий по сей день Святоносский маяк, построенный в 1862 году и расположенный на мысе Святой Нос, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры федерального значения. Это один из старейших действующих маяков северных морей России. Его огонь видят мореплаватели сразу двух морей - Белого и Баренцева.

Фото: РИА Новости
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Здесь, у самой северной точки мыса, сходятся два мощных течения: идущий со стороны Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в "бутылочном горлышке" Белого моря. Это порождает уникальное явление - стоячие волны сулой, напоминающие огромные валы воды высотой до пяти метров. С древних времен здесь пролегал один из морских путей русских поморов - на Шпицберген, или, как называли его в старину, Грумант. Поморы не любили это опасное место. Именно поэтому здесь появился маяк - он был необходим для безопасности торговых судов, входящих в Белое море. Любопытно, что долгое время смотрителем маяка был слепой человек. С 1896 по 1917 год Святоносским маяком руководил Евлампий Павлович Багрецов. В 1905 году он получил травму, из-за которой начал терять зрение. Он хотел оставить службу, но начальство уговорило его остаться, так как замену опытному смотрителю найти было очень сложно.

В 2002 году маяк был переведен в автоматический режим.

Есть на Святом Носе и еще одна достопримечательность - метеостанция, расположенная в 200 метрах от маяка. Она была открыта 1 ноября 1895 года. Благодаря святоносским метеорологам был накоплен уникальный научный материал. Особенную ценность представляли наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к горлу Белого моря. Это единственная метеостанция, позволяющая фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море.

Здесь возникает уникальное явление - стоячие волны сулой

- Я проработала там 10 месяцев, с 2001 по 2002 год, попав туда по распределению из Новосибирска, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Мурманска Александра Истомина. - У нас целая метеорологическая династия сложилась - моя мама тоже метеоролог, трудилась на Дальнем Востоке. И родила она меня там же, на метеостанции, где работала.

Фото: РИА Новости
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Сегодня Святой Нос стал местом паломничества наиболее смелых любителей зимних снегоходных путешествий. "Торкнуло так, что все из рук валится и на работе, и дома. Ни о чем думать не могу. Закрою глаза и опять вижу снег, тундру, маяк, ребят наших. Надо быстрее снова куда-то ехать!" - так делятся друг с другом те, кто побывал на Святом Носе. Они знают, как цепляет за сердце этот гранитный край земли.

Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху восьмиугольная башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом.

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