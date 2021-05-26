"Клещевой сезон" для петербуржцев набирает обороты. Только за неделю с 10 по 16 мая в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания этих насекомых обратились 1180 человек, из них 313 детей. (Для сравнения: аналогичные показатели начала мая были в три раза меньше). С началом летних каникул и дачного сезона показатели будут расти. И это статистика официальная. На самом деле число укушенных больше, но не каждый обращается за медицинской помощью. Что же делать, если укусил клещ?

Конечно, самое правильное - подумать об этой опасности заранее и сделать курс профилактических прививок от энцефалита (это самое грозное из заболеваний, переносчиком которого являются клещи). Курс нужно закончить не менее чем за две недели до выезда за город. Прививки делаются бесплатно в районных поликлиниках. Но, как показывает многолетняя практика, не все горожане спешат вакцинироваться, даже те из них, кто в прошлые годы лично "познакомился" с клещами.

Если в вас или в вашего ребенка впилось это насекомое, то самое правильное - как можно быстрее обратиться в травматологический пункт. Мнение о том, что нужно обязательно ехать в инфекционную больницу (клиническую инфекционную больницу имени Боткина- взрослым, а детям - в Детскую инфекционную больницу N 3) не совсем верно. Можно обратиться и в любой травматологический пункт. Главное - уточнить, в какое время работает травмпункт (далеко не все подобные медорганизации принимают круглосуточно).

Важно как можно быстрее обратиться в травматологический пункт

Кстати, воскресенье, особенно вторая половина дня, обычно отличается достаточно большими очередями в травмпунктах. А чем большее время клещ будет находиться в теле человека, тем выше риск, что зараза (если клещ заражен) попадет в организм. Так что выбирайте, что для вас лучше: здоровье или лишний день отдыха на даче.

Извлеченного клеща отправят на анализ. Причем бесплатно (за исключением граждан других стран). Но, как пояснили "РГ" в инфекционной больнице имени Боткина, бесплатное исследование - только если пострадавший лично обратился за помощью. Это важное условие: врач должен осмотреть пациента на предмет выявления возможных заболеваний, переносчиками которых являются клещи. Клещи "от родственников и знакомых" на анализ не принимаются.

Можно принести самостоятельно вытащенного клеща на анализ в одну из петербургских лабораторий, в которых проводят такие исследования (список лабораторий небольшой, он есть на сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу). Но - уже на хозрасчетной основе. Мы позвонили в несколько лабораторий и узнали: за анализ на четыре возбудителя нужно заплатить 1200-1900 рублей. В немногочисленных частных клиниках, которые возьмутся вытащить клеща и отправить его в лабораторию, весь перечень операций обойдется горожанину в 5000 рублей.

Анализ выполняется на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. О результатах исследования (в случае если клещ - зараженный) сообщат по телефону и направят к врачу. При обнаружении боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза врачом-инфекционистом обычно назначается профилактика с помощью антибиотиков. Что касается самого опасного недуга - клещевого энцефалита, то проводится экстренная профилактика специальным иммуноглобулином - но не позднее четырех суток с момента присасывания клеща.

Большинство случаев нападений клещей происходит на территории Ленинградской области.

Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора, профилактическая обработка от клещей ведется, но обработать со стопроцентной гарантией большие лесные массивы нереально. Что же касается территорий детских лагерей, детских загородных дач, то там тщательная обработка обязательно проводится еще перед началом сезона.