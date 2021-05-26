В Петербурге открылся XVI Книжный салон

Над дворцовой площадью вчера пахло дождем и тем особым ароматом краски и бумаги, который присущ новым книгам. XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые проходит в сердце Петербурга - для торговых рядов выстроили специальный павильон, а под встречи с писателями и презентации новых произведений отдали залы Главного штаба Эрмитажа.

После масштабного локдауна прошлого года, когда юбилейный салон пришлось проводить онлайн, организаторы оценили возможности "цифры" для расширения аудитории. Нынешняя программа запланирована в гибридном формате, ее ключевыми темами станут 800-летие святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Достоевского и Некрасова.

Как отметила Валентина Матвиенко, принимая участие в торжественном открытии книжного форума, очень удачно в этом году выбрано время его проведения - в канун дня рождения Петербурга, который отмечается сегодня (27 мая), спустя несколько дней после празднования Дня славянской письменности и культуры и в преддверии Всероссийского дня библиотек.

- Символично, что салон впервые проходит на Дворцовой площади, - подчеркнула она. - Мне кажется, это еще одно свидетельство того, какое значение для нашего города и для страны имеет литература. В программе этого года запланировано более 150 встреч с писателями, презентаций книг, дискуссий, лекций и мастер-классов, рассчитанных как на профессиональное сообщество, так и на читателей.

К примеру, сегодня, во второй день работы салона, состоится презентация нового романа петербургского писателя Александра Пелевина "Покров-17", который вошел в лонг-лист премии "Национальный бестселлер-2021". Дмитрий Быков накануне представил свой "Истребитель", на очереди - Гузель Яхина, Андрей Аствацатуров и даже оперная певица Любовь Казарновская. А для писателей может быть интересным в том числе ответ на вопрос, как продвигать свои книги - примеры и кейсы приведет книжный продюсер ТОП-6 издательств России Светлана Александрова.

Не становятся менее актуальными и вопросы, какая все-таки польза от чтения, кому сегодня нужная поэзия, может ли аудиокнига заменить бумажную - им тоже посвятят отдельные сессии. Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дождливая петербургская погода как раз и располагает к такой рефлексии.

В условиях закрытых границ и коронавирусных ограничений особое значение приобретает международная часть программы салона - презентация российского издания книги "Научиться любить Россию" Ханса-Йоахима Фрая (Германия), произведений современной греческой литературы, изданных в переводе на русский язык, участие иностранных спикеров в дискуссиях. А для читателей младшего возраста организована специальная "детская площадка", куда приглашают не только детей, но и взрослых, неравнодушных к детским книгам.