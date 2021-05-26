С 29 июня штрафовать за неправильную парковку в Петербурге будет не ГИБДД, а комитет по транспорту через специально создаваемое для этих целей Управление по выявлению административных правонарушений (УВАП). Сотрудники этой структуры будут выявлять неправильно припаркованные машины по всему городу, как в историческом центре, так и в спальных кварталах. Также они готовы выезжать за нарушителями во дворы.

Тема администрирования штрафов за неправильную парковку для Петербурга очень болезненная. Когда несколько лет назад на нескольких улицах исторического центра создали систему платной парковки, выяснилось, что организовать зону, где надо платить за поставленную машину, городские структуры могут, а вот выписать так просто штрафы уже не получится. Долгое время система фактически не работала из-за того, что ГИБДД не могла передавать для выписки штрафов персональные данные водителей-нарушителей.

В прошлом году были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволили заниматься штрафами местным властям, а главное, у органов ГИБДД появились законные основания для передачи персональных данных водителей. В первую очередь в Петербурге это позволило начать полномасштабное оформление штрафов в зоне платной парковки.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков говорит, что принципиально для автолюбителей ничего не изменится. Штраф за парковку в неположенном месте остался прежним - три тысячи рублей, эвакуация машины на штрафстоянку - столько же.

Выявлять нарушителей будут в первую очередь по камерам. Правда, Поляков признает: камер на улицах Петербурга не так много, но их число будет увеличиваться. Например, только в этом году должно появиться еще полторы тысячи таких объектов.

Кроме того, по улицам Петербурга будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией правонарушений. Их маршрут будет пролегать через локации со знаком "Остановка/стоянка запрещена". Ожидается, что на круг будет уходить 15-20 минут.

За год нарушителям выставили 129,5 тысячи штрафов. Из них было оплачено 52 913

Также на улицах города появятся пешие инспекторы из УВАП. Они будут обходить участки в зоне действия знаков, но встреча с ними для автомобиля опаснее, чем попадание в око камеры фиксации нарушений. В частности, инспектор вправе оформить протокол задержания и вызвать эвакуатор, который увезет машину на штрафстоянку.

Сейчас, напомним, эвакуаторы вызывают сотрудники ГИБДД. Учитывая обеспокоенность автомобилистов, комитет по транспорту разработал для сотрудников УВАП специальные средства отличия, у них будет особая форма и жетон.

Схема расположения штрафстоянок не меняется. Судьбу эвакуированного автомобиля можно узнать по номеру 112.

В Смольном рассчитывают, что администрирование штрафов сможет стать серьезным источником пополнения городской казны.

- Штрафы за нарушения правил парковки изначально шли в федеральный бюджет. Недавно это передали на уровень региона. Управление ГИБДД вело борьбу с нарушениями, но у них была немного другая задача, - говорит заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Виктор Кабацкий. По оценкам чиновника, сотрудники ГИБДД при выявлении машины-нарушителя сосредотачивались в первую очередь на прекращении правонарушения, убирали автомобиль с проезжей части, увозили на штрафстоянку. В Смольном намерены сохранить жесткую линию относительно эвакуации машин-нарушителей, но также городские власти собираются добиваться уплаты штрафов.

Пока, правда, пример платной парковки в центре говорит о том, что многие граждане платить не хотят. Так, по данным, обнародованным городским центром управления парковок, за год нарушителям выставили 129,5 тысячи штрафов. Из них было оплачено 52 913.

В комтрансе намерены использовать метод кнута и пряника. По словам Кирилла Полякова, если автолюбитель оплачивает штраф в первые 20 суток после правонарушения, то ему предоставляется скидка в 50 процентов. Если же автолюбитель не заплатит в течение трех месяцев, то ему может быть выписан новый штраф, равный двукратному размеру неуплаченной суммы.