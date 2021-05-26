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26.05.2021 00:00
Рубрика: Власть

Роды берут свое

Местом рождения стали указывать чужие города
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(8464)
В Поморье, как и во многих других регионах, возник демографический казус. После открытия в Архангельске современного перинатального центра многие жительницы районов области, где закрылись свои родильные отделения, стали приезжать туда на роды. Соответственно, в документах в качестве места рождения малышей указывают столицу Поморья.

В итоге население города растет, а сельской местности - не прибавляется. Хотя сразу после родов ребенок с мамой возвращается в поселок или деревню, где живут родители. Кстати, свидетельство о рождении ему оформляют еще до выписки прямо в перинатальном центре.

Фото: iStock
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Казалось бы, какая разница - в большинстве случаев от места рождения ничего в жизни не зависит. Но для многих жителей глубинки важно, чтобы их малыш на всю жизнь сохранил связь со своей малой родиной.

Решить вопрос на уровне региона невозможно - для этого надо внести изменения в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния". Парламент Поморья выступил с законодательной инициативой - разрешить родителям по их желанию указывать в качестве места рождения ребенка населенный пункт, где они проживают.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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