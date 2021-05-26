В столице Поморья создается новая стратегия благоустройства

Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется в столице Поморья с 2017 года. Город накопил опыт современного благоустройства общественных пространств, и сейчас количество переходит в новое качество. Глава Архангельска Дмитрий Морев поделился своим видением стратегии преображения территорий отдыха.

- Сейчас мы сводим на карте все благоустроенные территории - по программе "Формирование комфортной городской среды", городским и областным программам, инициативам бизнеса. У благоустройства должна быть большая идея: это не должны быть просто отдельные участки в разных уголках.

Например, возьмем Воскресенскую улицу. Это одна из центральных улиц города. Мы все родом из советского времени и помним, как она выглядела в светлые времена нашего детства, юности, молодости. Она была ухоженная, красивая, прогулочная. Старые фотографии улицы очень приятно посмотреть. Хотелось бы восстановить добрую историю Воскресенской. В этом году ведутся работы по благоустройству одного из просторных участков вдоль улицы. Соседний участок мы предложили на голосование на 2022 год. Я сам проголосовал именно за него, хотя и живу в другом округе. Вне федеральной программы мы планируем восстановить газоны на всем протяжении улицы.

Так, шаг за шагом, удастся достичь цели. И это не единственный пример. Прогулочная набережная - еще один такой поэтапный проект. В дальнейшем будем так же подбирать территории, которые гармонично дополняют друг друга. Что касается отдаленных округов, то они, конечно, не будут забыты. Но здесь более востребовано благоустройство дворов. Люди все равно выезжают в центр, чтобы посетить крупные торговые центры, детский парк, музеи и театры. В центре они смогут гулять и в больших парках, а рядом с домом - отдыхать, играть с детьми, заниматься спортом на благоустроенных площадках.

Особый по своему звучанию проект этого года - благоустройство двух Аллей Славы. В 2018 году архангелогородцы проявили единодушие и большинством голосов выиграли тысячу саженцев от питомника "Эко Плант". За три года деревья и кустарники в большинстве своем прижились, и теперь будет обновляться пространство вокруг них. По сути дела, жители задолго до голосования выбрали эти территории как значимые для себя. А администрация города подхватила настроение и продолжила эту близкую многим горожанам историю.