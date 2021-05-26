В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда

В Вологде 13-летний подросток, забравшийся на крышу поезда, получил удар током. Он доставлен в больницу с ожогами 70 процентов тела, травмой головы и переломом позвонков.

Как сообщил Северо-Западный СК на транспорте, мальчик и его приятель гуляли у главного парка железнодорожной станции и решили забраться на крышу стоявшего поезда. После удара током подросток упал на землю между путями, а его сверстник испугался и убежал.

Помощник машиниста поезда заметил вспышку электричества и увидел лежавшего на земле подростка со следами горения. Мужчина направил на него огнетушитель и вызвал скорую помощь.

Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Транспортный следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.