Житель Ленобласти избил подростка из-за мусора на детской площадке

В поселке Сиверский Ленинградской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах, избиения 11-летнего подростка 41-летним мужчиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как взрослый мужчина избивает школьника, а тот лежит на земле и закрывает лицо руками.

Как установили в полиции, началось все с того, что мимо детской площадки проходила семейная пара. Внимание супругов привлекла группа подростков. Муж с женой посчитали, что школьники намусорили на площадке и сделали им замечание. Это привело к спору, решить который мужчина взялся кулаками.

Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.