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26.05.2021 14:49
Рубрика: Общество

Поселку нужны врачи

Жители Шудаяга настаивают на возвращении амбулатории
Текст: Светлана Цыганкова (Коми)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 114(8465)
Поселок Шудаяг в городском округе Ухта остался без амбулатории. В борьбе за ее возвращение люди даже подали иск в суд.

Еще какое-то время назад амбулатория располагалась в центре поселка. С одной стороны был вход для взрослых, с другой - для детей. Здесь находились и стоматологический, и смотровой, и процедурный кабинеты, сдавали даже донорскую кровь. Но постепенно все пришло в упадок. Как рассказывают местные жители, у медсестры сначала была ставка, полотом половина, потом четверть, а потом от ее услуг вовсе отказались. В 2019 году не стало и амбулатории. Статус медицинского учреждения изменили, оставив вместо амбулатории терапевтический кабинет.

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Сейчас в Шудаяге два медицинских участка, и они расположены, по сути, в неприспособленных для этого зданиях. Взрослых жителей принимает только один терапевт. Естественно, у него слишком большая нагрузка. Врачу приходится выполнять и другие функции - например, медсестры и сестры-хозяйки. А чтобы пройти амбулаторное лечение, сделать уколы, сдать анализы, пациентам надо ехать в поликлинику Ухты.

Шудаяг находится примерно в десяти километрах от города. Есть автобус. Но он всегда переполнен, и пожилым людям приходится стоять всю дорогу.

Жители поселка начали обращаться во все инстанции, собирать подписи за возвращение амбулатории. Поддержали эту акцию более 800 человек. Подписи отправили в Ухтинскую городскую поликлинику. Но конкретных предложений так и не получили.

И тогда местная жительница Ольга Сапрыкина подала иск в суд. Она считает, что отсутствие амбулатории - это прямое нарушение федерального законодательства, в котором четко говорится, что в населенных пунктах с числом более двух тысяч жителей для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории. И они не зависят от расстояния до ближайшей медицинской организации либо ее структурного подразделения.

- Амбулаторию необходимо вернуть и сделать там ремонт, - настаивает Ольга Сапрыкина. - Полы прогнили, канализация неисправна, в окна дует. Нужны новые приборы и медицинское оборудование.

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Жалобу Ольги Сапрыкиной в соцсетях зафиксировали специалисты Центра управления регионом. В скором времени власти отреагировали. Людям официально пообещали, что в Шудаяге появится фельдшер, а до этого момента там будет временно принимать пациентов еще один врач-терапевт.

- Помимо этого, в ближайшее время будет проведен ремонт и организована работа процедурного и смотрового кабинетов, - заверяют в администрации Коми. - В настоящее время прорабатывается вопрос строительства новой амбулатории в поселке. Для этого уже организована работа по выделению земельного участка. Также для работы в новой амбулатории планируется привлечь врача общей практики.

Местные жители не расслабляются и утверждают, что будут контролировать выполнение обещаний. Тем более что конкретные сроки строительства новой амбулатории пока не называются.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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