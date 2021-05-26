Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море

На учениях у берегов Крыма фрегат "Адмирал Григорович" успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом "Штиль". Тренировки прошли совместно с береговыми противокорабельными комплексами "Утес" и "Бал". Об этом сегодня сообщил пресс-центр Минобороны России.

- Боевым расчетам береговых ракетных комплексов была поставлена задача осуществить поиск надводного корабля и выполнить стрельбы ракетами "Прогресс" и "Уран", - рассказали в пресс-центре.

Экипаж фрегата обнаружил воздушную атаку, взял ракеты на сопровождение и поразил на безопасной дистанции ракетами комплекса "Штиль".

Стрельбы проходили в несколько этапов - корабль и береговые комплексы выполнили более 10 ракетных пусков. Траектории ракет фиксировали беспилотники морской авиации и ПВО Черноморского флота, отметили в Минобороны.

Акватория в районе учений была закрыта для судоходства при помощи 30 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.