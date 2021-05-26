Имеющим паспорта Украины крымчанам разрешили занимать госдолжности

Жителям Республики Крым и Севастополя, имеющим украинские паспорта, но написавшим в МВД заявление об отказе гражданства Украины, разрешат занимать государственные и муниципальные должности в России. Для этого Госдума в третьем чтении внесла поправки в федеральный закон от марта 2014 года "О принятии в РФ РК и Севастополя".

Изменения внесены, чтоб избежать дискриминации крымчан, которые по объективным причинам не могут отказаться от гражданства Украины. Ведь такая процедура связана с необходимой поездкой работающего на госдолжности крымчанина в соседнее государство для подачи заявления и чревата арестом за сотрудничество с "оккупационным властями" и даже госизмену. Оказавшиеся заложниками патовой юридической ситуации жители полуострова обращались в Госдуму с просьбой защитить их конституционное право на труд.

- Федеральное законодательство предусматривает ограничения для государственных и муниципальных служащих, связанные с наличием иностранного гражданства, - пояснил суть принятого закона депутат Госдумы РФ от Республики Крым Константин Бахарев. - Теперь эти ограничения не будут распространяться на крымчан, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить по независящим от них причинам. Они признаются гражданами России без иностранного гражданства и не будут поражены в праве занимать государственные и муниципальные должности.

Для признания гражданами без иностранного гражданства крымчанам, претендующим на чиновничьи должности, будет достаточно написать заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины. Положения закона будут распространяться на жителей Республики Крым и Севастополя, которые приобрели гражданство РФ после исторического референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, а также получивших его по другим основаниям до вхождения Крыма в состав РФ. Но последние должны будут подтвердить факт своего постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Новые нормы предлагается ввести в действие с 1 июля 2021 года вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей.