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26.05.2021 16:27
Рубрика: Общество

Дело было... в 1240 году

На берегу Кубани энтузиасты реконструировали Невскую битву
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 114(8465)
В Юбилейном микрорайоне Краснодара воссоздали события Невской битвы XIII века. Сражение развернулось на поросшей леском поляне рядом с территорией храма Рождества Христова.
Костюмы воинов, оружие - все на берегу Кубани было почти так, как во время сражения в XIII веке. Фото: Владимир Аносов/РГ Костюмы воинов, оружие - все на берегу Кубани было почти так, как во время сражения в XIII веке. Фото: Владимир Аносов/РГ
Костюмы воинов, оружие - все на берегу Кубани было почти так, как во время сражения в XIII веке. Фото: Владимир Аносов/РГ

Действо посвятили 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Правда, бой 1240 года между русским войском и отрядом шведов разыграли не 15 июля, а 23 мая, так как основные участники мероприятия - учащиеся главных вузов края: КубГУ, КГАУ, Краснодарского государственного института культуры. В летние каникулы собрать 350 студентов в одном месте трудно. Еще задействовали курсантов военного училища имени Штеменко - они предоставили шестивесельные ялы для "шведских воинов".

Фото: Максим Коротченко
Необычное исполнение кантаты в честь 800-летия Невского пройдет осенью

Утром ладьи с поднятыми парусами причалили к берегу, и воины встали лагерем. Пока гости облачались в белые плащи, на другом конце поляны наши дружинники надевали красные.

- Русь в XIII веке имела тесные контакты как с западными соседями, так и с кочевниками-азиатами, поэтому в амуниции дружинника встречается много заимствований, - рассказывает участник ставропольского клуба исторической реконструкции и фехтования "Княжья воля" Герман Фищук. - На мне ламеллярный доспех, сделанный вручную из сплетенных между собой пластин. Такую броню традиционно использовали монгольские кочевники. А до этого русский воин носил норманнскую кольчугу, которую еще называли "рубаха из колец". Даже вот этот двуручный меч, выкованный из стали, максимально приближен к той эпохе и весит... не более 900 граммов.

Вооружение тянет на 20-25 килограммов, поэтому даже во время игровой схватки быстро устаешь

Порой все вооружение тянет на 20-25 килограммов, поэтому даже во время игровой схватки быстро устаешь. Впрочем, рукопашные бои скоротечны, хоть и кровопролитны, - длились не более двух-трех минут.

К счастью, столкновение в устье Невы на Ижорской земле завершилось с минимальными потерями. Известно о 20 погибших на поле брани знатных новгородцах. Враг потерял несколько сотен бойцов.

Сохранилось обращение-ультиматум шведского вождя ярла Биргера к новгородскому князю. Он требовал полного повиновения, посчитав, что ослабленная татарами Русь не окажет серьезного сопротивления. Однако еще на входе в Неву шнеки (ладьи) были замечены дозорщиками, и утром 19-летний Александр Ярославович с небольшим отрядом нанес по лагерю противника внезапный удар. Сначала лучники пустили в шатры стрелы с огнем, а затем в центр заметавшихся в растерянности рыцарей влетела конница дружинников.

Фото: Петр Коннов/РГ
В Бирске прошел фестиваль исторической реконструкции "Река времени"

Конечно, на берегу Кубани не было лошадей и холодного оружия (вместо них - деревянные мечи), а режиссеры то и дело напоминали войскам о стремлении к кинематографической правде: "Ребята, сотрите с лиц улыбки, вас снимают крупным планом!" Зато перед глазами зрителей ожили герои-новгородцы с призывом "За Русь!", зазвучали крылатые слова великого князя Александра Невского (его роль исполнил солист театра-балета Юрия Григоровича Александр Пеньков): "Не в силе Бог, а в правде..."

В общем, главная задача организаторов - погрузить краснодарцев в Средневековье и напомнить о важном событии, предотвратившем утрату торгового морского пути, явно выполнена.

Прямая речь

Александр Игнатов, настоятель храма Рождества Христова:

- Эта реконструкция - маленький шаг в деле патриотического воспитания молодежи через духовное единение. Поучаствовать в ней мы просили только тех, кому это действительно было интересно, кто этого искренне хотел. Очень рад, что таких ребят оказалось много и у них по-настоящему горели глаза. Важно не просто напомнить всем о знаменитом сражении, но и ощутить себя потомками Александра Невского, его наследниками. К сожалению, в соответствии с антиковидными рекомендациями постановку провели без большого числа зрителей, поэтому мы решили на ее основе снять телевизионный фильм, чтобы затем показать огромной аудитории.

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