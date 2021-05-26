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26.05.2021 11:47
Рубрика: Происшествия

На набережной Геленджика запретят езду на электросамокатах

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В новом курортном сезоне пешеходную набережную Геленджика очистят от электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На заседании штаба по подготовке курорта к лету глава Геленджика Алексей Богодистов заострил внимание на засилье электросамокатов на набережной. Популярность этого вида транспорта оборачивается авариями, в которых страдают люди. Чтобы максимально освободить зону променада от "колес" и обезопасить пешеходов от неприятных сюрпризов, к решению проблемы подключат сотрудников полиции. Также правоохранители будут бороться и с нелегальными предпринимателями, которые предлагают услуги джиппинга.

Стоит отметить, что белоснежная набережная в Геленджике - рекордсмен, самая длинная в стране. Протяженность прогулочной линии более восьми километров, и во всех ее частях расположены скверы и скамейки. Так что здесь всегда многолюдно - с утра до позднего вечера, и каждый турист находит занятие по душе.

Кстати

С начала года Геленджик посетили около 380 тысяч отдыхающих. Средняя заполняемость объектов санаторно-курортной отрасли составляет 65 процентов. Принимать гостей летом будут 94 предприятия санаторно-курортной отрасли, 20 детских здравниц. Единовременно эти учреждения способны принять 36,5 тысячи взрослых и детей. Загорать все желающие смогут на 66 организованных пляжах, что на семь больше, чем в 2020-м. Уже допущены к работе 10 пляжных территорий, еще 20 работают как рекреационные зоны.

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