Политологи из Европы и России выступили на конференции в Севастополе

Политологи из крупных российских и европейских научных центров приехали в Севастополь, чтобы рассказать о причинах обострения международной обстановки вокруг Черного моря и выступить в защиту мира. Конференция "Черноморский вопрос в фокусе мировой политики. К 150-летию Лондонской конвенции 1871 года" собрала более 30 участников - профессоров Дипломатической академии МИД РФ и МГИМО, ученых Севастопольского государственного и Крымского федерального университетов, представителей политологических центров Швейцарии, Италии, Бельгии, Швеции.

- Нынешняя ситуация во многом похожа на ту, в которой оказалась Россия после Крымской войны 1853-1856 годов, - сказал организатор конференции, руководитель некоммерческой организации "Фонд "Севастополь" Михаил Юрлов. - Главные вопросы конференции - как повлиять на прорыв международной изоляции, в которой Россия находится с 2014 года, как методами народной дипломатии избавиться от санкций. Также важно обсудить угрозы миру, которые сегодня все громче звучат из уст военных и политиков.

Представитель МИД РФ Игорь Тимохов отметил, что не все страны усвоили исторические уроки Лондонской конференции и сегодня предпринимают попытки переписать международные правовые нормы.

- Не забыты провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году, организованные, можно сказать, при попустительстве западных партнеров, которые могли спровоцировать новый конфликт в Черном море, - подчеркнул Тимохов.

Политологи из стран Европы выступили на конференции, несмотря на предостережения со стороны властей Украины. Как рассказал Михаил Юрлов, руководитель аналитического центра "Евроконтинент" в Брюсселе Пьер-Эммануэль Томанн накануне поездки в Севастополь получил письмо из посольства Украины, в котором говорилось, что ученому не стоит "появляться на оккупированных территориях".

- Обращаясь к нашим коллегам на Украине, мне хочется сказать, что на этой конференции мы как раз пытаемся наладить нормальные добрососедские отношения со всеми странами, опираясь на опыт Лондонской конвенции 1871 года, - сказал Юрлов.

Пьер-Эммануэль Томанн рассказал, что приехал в Севастополь в третий раз с 2018 года. Он отметил, что город становится все лучше, появляется новая инфраструктура.

- США пытается сделать Россию угрозой для Европы и европейцев, чтобы не допустить согласия и кооперации между странами, а также чтобы бороться с Китаем, - сказал в своем докладе Томанн. - Поэтому Украина и Черное море оказались в фокусе внимания мировой политики. На этом фоне мы должны поддерживать связи между гражданами, бизнесменами, учеными, студентами, действовать творчески, искать способы обойти санкции.

Доктор политических наук, профессор из Женевы Александр Ламберт в своем выступлении рассказал о потенциале снижения международной напряженности в черноморско-средиземноморском регионе.

- Мир должен измениться навсегда, - уверен Ламберт. - В последние 200 лет мы жили в западном, англо-американском мире. В XXI веке мировая политика и экономика движется в Азию, в результате мы получим азиатский мировой порядок. Старая система, естественно, не хочет уступать место новой. Россия и Турция занимают в новом миропорядке особое место, имея тесные связи с азиатскими странами.

Интересно, что его прадед, швейцарец Жан-Алексис Ламберт, в 1884 году уехал в Россию и покинул ее в годы Гражданской войны. Он жил в Симбирске и был учителем французского языка у Владимира Ульянова (Ленина). Александр Ламберт нашел записки прадеда в сундуке на чердаке и издал их.

Иностранные гости поблагодарили организаторов за возможность вести диалог, свободно обсуждать кризис отношений между Западом и Россией.

Кроме политологов, на конференции выступили представители Института биологии южных морей РАН, Херсонеса Таврического, Ассоциации врачей Севастополя, Федерации футбола Севастополя. Они говорили о том, как санкции влияют на возможность заниматься научными исследованиями и обмениваться знаниями с учеными из других стран, ограничивают развитие детского спорта.

Справка "РГ"

На Лондонской конференции 1871 года Россия дипломатическим путем, без единого выстрела, добилась пересмотра итогов Крымской войны и вернула себе право иметь флот, военные базы и крепости на Черном море.