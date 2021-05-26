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26.05.2021 06:44
Рубрика: Общество

Остров обучения

На нем есть школа, где учебный год закончили все пять ее счастливых учеников
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 114(8465)
Расул, Артур, Максим, Дильнара и Эмилия - вот и все ученики школы в Коровьем, селе на острове в дельте Волги под Астраханью.

С пологого берега приветливо поблескивают глазами-окнами двадцать пять аккуратных домиков сельчан, выстроившихся в единственную улицу. Различить среди них школу можно разве что по качелям во дворе, на которых в перемену резвится ученическая братия в полном составе.

Фото: Из архива Анастасии Юрташкиной
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Вдоль берега - с десяток лодок, они здесь у каждого сельчанина. Добраться до Коровьего можно только по воде. "Я сама училась в соседнем селе Новинка. Это всего в 20 минутах езды. Но сначала нужно пересечь реку, а потом еще добираться на машине. Весной и осенью переплывали на лодках, а зимой - пешком по льду. Как начинает подтаивать - страшно", - рассказала уроженка Коровьего Алия Асанова, чья дочка Эмилия заканчивает второй класс на маленькой родине. Сельчанам удалось убедить администрацию открыть в Коровьем началку как филиал Новинской школы.

- У меня широкий профиль, веду и математику, и русский, и физкультуру, и рисование, - улыбается педагог начальных классов Фаруза Шамбаева, которая каждый день переправляется в Коровье по реке на работу и обратно.

Вся школа умещается в одном кабинете. За первой партой - первоклассники Дильнара и Максим, за ними третьеклассник Артур, справа Эмилия, а у огромной белой печи четырехклассник Расул.

Учительница лавирует между парт, переключая внимание с класса на класс. За 40 минут ей удается объяснить, опросить и дать задания всем детям. "В обычной школе работать, конечно, легче, - признается Фаруза Шамбаева. - А здесь за один урок нужно успеть больше. С техникой у нас проблем нет, а интернет слабый. И конечно, хотелось бы интерактивную доску".

Зато ребенка не увидишь с гаджетом. Дети носятся по острову, играя в догонялки, лазают по тополям и ловят рыбу, которой здесь пруд пруди: воблы, сомы, щуки, сазаны. "Раньше был колхоз: рыбу ловили, разводили скот, а теперь нет колхоза, нет и работы", - рассказывает глава сельсовета Сулейман Умбетов.

Скотины в селе много и сейчас: жители держат коров, баранов, выращивают помидоры. Тем и живут. Из всех сельчан официально трудоустроены только двое: техничка Лена и лодочник Ризабек.

В крохотной столовой Лена в белом халате, маске и косынке в горошек раскладывает по тарелкам привезенный Ризабеком завтрак. В меню: компот, помидоры, бананы и гречка с курицей. Лена трогает рукой стенку контейнеров: остыть не успели - хорошо.Еду готовят в Новинской школе, она по местным меркам - огромная: 140 учеников. Когда малыши Коровьего выпустятся из началки, им придется ездить туда.

Для переправы все предусмотрено: лодка со спасательными жилетами, автобус от берега, топливо оплачивают пополам администрации школы и сельсовета. Но река есть река, и родители надеются, что заработает паром, который еще 30 лет назад связывал Коровье с Большой землей. "Скорую помощь" вызвать или кирпичи для памятника привезти - проблема", - рассказал уроженец Коровьего Сократ Измайлов.

С 2015 года он борется за возобновление паромной переправы. Районный суд обязал администрацию вернуть сообщение, но движение так и не началось. "Паром откроем, - сообщил "РГ" глава Володарского района Хамза Исмуханов. - Договариваемся с предпринимателем, компенсируем ему часть расходов. И хотим провести жителям газ".

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Сельчане новостям обрадовались не на шутку. "У нас здесь хорошо, природа красивая, преступности нет и не пьют, - перечисляет мне достоинства села 68-летняя Зоя Мурзагалиева. - Зимой дети на льду в хоккей играют, летом купаются, футбольное поле ребятишки сами сделали, сельсовет купил мяч. А с паромом у нас еще лучше будет!"

Уроженец Коровьего Талга Суюнчалиев рассказал главную историю своей маленькой родины: о том, как его родной брат Юрий погиб, защищая регион. В 1999 году он был начальником криминальной милиции РОВД и спас астраханцев от взрыва, организуемого террористами на газовом заводе. Посмертно герой награжден орденом Мужества и похоронен в родном селе, в его честь названа единственная в Коровьем улица, и каждый год в школе проходит митинг памяти.

Отплывая, окидываю на прощание взглядом этот живописный уголок и загадываю, чтобы Коровье стало ближе к Большой земле, но не потеряло своей трогательной искренности и чистоты...

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