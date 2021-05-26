Накануне майских праздников мэр Краснодара Евгений Первышов посетил одно из главных российских предприятий по производству установок для термической утилизации отходов - "Эко-Спектрум". Поводом для встречи градоначальника с предпринимателями стала инициатива власти всесторонне поддержать самые перспективные промышленные компании Кубани.

Во время визита на "Эко-Спектрум" Евгений Первышов осмотрел производственные цеха компании, а также конструкторский отдел, обратил внимание на самые современные станки, которые используются для производства инсинераторов - установок для термической утилизации отходов без вреда для окружающей среды.

Важное замечание главы Краснодара касалось молодых сотрудников, которые работают на "Эко-Спектрум": далеко не везде встретишь перспективных инженеров, экологов, программистов, технологов, химиков, уже к 30 годам занимающих ключевые посты.

- Краснодар является центром региона, традиционно считающегося аграрным и туристическим, - сказал Евгений Первышов. - Но и в крае, и в самом городе имеется своя промышленность, причем хорошо развитая. И конечно, эффективная утилизация отходов - одна из главных задач для кубанской столицы. Чем меньше отходов будет свозиться на полигоны и чем больше будет без остатка утилизироваться - тем лучше.

По словам Первышова, губернатор Кубани поставил задачу: оказывать полное содействие всем предприятиям, которые на сегодняшний день занимаются промышленным производством и наращивают мощности. "Выполняя это поручение, мы будем помогать предприятию, используя все возможности, которые сегодня предоставляются", - сказал Евгений Первышов.

Стоит отметить, что термическая утилизация отходов является самым эффективным способом их переработки.

- Нами были изучены и проанализированы территориальные схемы 85 регионов России, - подчеркнула во время выступления на экологическом форуме, недавно состоявшемся в Краснодаре, генеральный директор компании "Эко-Спектрум" Октябрина Девлетова. - Более половины регионов - 52 процента (!) - включают в цикл утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО) термическое оборудование, то есть самым перспективным, по мнению руководства этих регионов, является сжигание отходов с соответствующей газоочисткой, что позволяет не наносить вред окружающей среде.

В "Эко-Спектрум" занимаются не только созданием оборудования для утилизации отходов - в компании пошли дальше, проведя комплексный анализ всей территории, которую надо очистить от мусора. Получая заказ на производство инсинератора, на предприятии в первую очередь отслеживают происхождение отходов, которые предстоит утилизировать. Это позволяет индивидуально подобрать температуру горения и нужную систему газоочистки в установке, а на выходе получить золу и газ с нулевым уровнем опаснос-ти для человека и окружающей среды. Чтобы добиться этого, компания сотрудничает с ведущи- ми вузами страны и проводит экспертизы в химических лабораториях, не жалея средств на исследования.

Инсинераторы могут не только уничтожать отходы с помощью термической обработки, но и рекуперировать вырабатываемое теп-ло - то есть обогревать помещения площадью 2000 квадратных метров (это при самой минимальной мощности установки). Из золы с нулевым уровнем опасности, которая образуется после утилизации отходов, можно изготавливать тротуарную плитку, лавочки, уличные урны и антивандальные панели. Инсинераторы, произведенные "Эко-Спектрум", уже поставлены более чем в 200 городов России, а также в Казахстан, Армению, Пакистан и Грецию.