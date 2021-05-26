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26.05.2021 15:29
Рубрика: Общество

В Крыму лишь 12 детских лагерей включились в программу кешбэка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Крымские детские оздоровительные лагеря летом 2021 года примут до 39 тысяч детей, в том числе 20 тысяч из других субъектов федерации. Прогноз составлен с учетом выполнения требования Роспотребнадзора о 75-процентной загрузке детских учреждений. При этом в программе возврата средств за покупку путевок в детские лагеря участвуют всего 12 лагерей, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Всего в Республике Крым в реестр организаций для отдыха и оздоровления детей включены 290 учреждений, в числе которых 52 загородных и 238 лагерей дневного пребывания. 186 из них уже имеют санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, 126 - получат их в ближайшие дни. Во всех лагерях проведены ремонты, обновлена материальная база. Работать с детьми будут почти 1300 педагогических и 255 медицинских работников.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На проведение оздоровительной кампании из бюджета выделен 1,3 миллиарда рублей, что на 300 миллионов превышает финансирование 2020 года. В том числе из республиканского бюджета потратят 1,9 миллиарда, из бюджетов муниципальных образований - 92,5 миллиона. Как уверяют в правительстве, на отдых отправят всех детей льготных категорий, которые вправе рассчитывать на оздоровление за счет бюджета.

А вот купить путевки в загородные лагеря, участвующие в программе кешбэка, удастся только счастливчикам. Сейчас портал мирпутешествий.рф предлагает забронировать путевки в 36 детских оздоровительных лагерях в Республике Крым и один - в Севастополе. Ценовой разброс - от 25950 до 86 тысяч рублей за одну смену. Но выбор вариантов отдыха уже крайне ограничен. Причина в том, что большинство лагерей будут отрабатывать свои обязательства 2020 года, когда из-за введенных в регионе антикоронавирусных ограничений детские учреждения региона были закрыты для школьников из других регионов РФ. А в 2021 году лагеря принимают детей по путевкам 2020-го.

- Все деньги, полученные лагерями от продажи путевок в 2020 году, были сразу же вложены в развитие инфраструктуры, - рассказала владелица и директор по развитию сети детских лагерей в Крыму Terra Unique Ульяна Смирнова. - Но с родителями удалось договориться о перебронировании путевок на 2021 год. В результате предстоящим летом лагеря будут исполнять свои уже оплаченные обязательства. Мы зарегистрировались на ресурсах для участия в программе кешбэка, но свободных путевок уже очень мало. Например, на первую смену на все три наших лагеря осталось всего несколько десятков путевок, и в ближайшие день-два они будут раскуплены.

В целом три лагеря сети Terra Unique - "Мандарин" и "Ай-кэмп" в Песчаном и "Смарт-кэмп" в Евпатории - за летний сезон могут принять 8500 детей. Но крымчан из них - всего пять-семь процентов, остальные путевки уже купили родители с материковой части России. К примеру, 75 процентов путевок в "Смарт-Кэмп" на предстоящее лето выкупила крупнейшая газовая компания Ямала. По данным Совета министров РК, в программе детского кешбэка поучаствовали всего 12 детских лагерей Крыма.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Ситуация во всех лагерях примерно одинаковая, - уверяет Ульяна Смирнова. - Когда изначально объявили о запуске программы кешбэк только со второй смены, люди кинулись сдавать путевки на первую смену. Поэтому, если сейчас еще и есть свободные путевки, которые можно купить, то они как раз на первую смену.

Владельцы частных лагерей признаются: они несут большие убытки, выполняя свои отложенные обязательства прошлого года при возросших ценах 2021-го, но считают это делом чести, хоть и рискуют столкнуться с дефицитом оборотных средств предстоящим летом.

Первая смена в Крыму стартует 29 мая. По согласованию с крымским Минздравом запланировано проведение повторного тестирования методом ПЦР на коронавирус тех детей, которые будут приезжать в Крым на поезде или автомобиле и находиться в дороге более 72 часов.

- Также подготовлены "зеленые коридоры" для приема детей в аэропорту Симферополя, на железнодорожных вокзалах Симферополя и крупных курортных городов, а также на автовокзалах, - заверили в Совмине.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых детей в летних лагерях

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