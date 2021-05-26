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26.05.2021 15:08
Рубрика: Общество

Больше бюджетных мест

В вузах рассказали об особенностях приемной кампании-2021
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Крым № 113(8464)
В этом году приемная кампания в вузы продлится почти месяц - с 20 июня по 26 июля. Теперь абитуриенты смогут подать документы и через портал госуслуг.

Секретарь приемной комиссии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Алексей Гусев подчеркнул, что подать документы можно в бумажном виде либо онлайн - через личный кабинет на сайте вуза. Списки поступающих теперь будут обновляться пять раз в день.

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В высших учебных заведениях увеличилось число бюджетных мест. Так КФУ в 2021 году примет на обучение за счет средств бюджета 2500 бакалавров, 645 специалистов и 1550 магистров. Традиционно у абитуриентов КФУ пользуются наибольшим спросом специальности медицина и юриспруденция.

По словам Алексея Гусева, в вузе обсуждается возможность открытия новых факультетов - медицинской биохимии, медицинской биофизики, а также широкий спектр педагогических дисциплин.

В Крымском инженерно-педагогическом университете им. Ф. Якубова (КИПУ) в 2021 учебном году предусмотрено 900 бюджетных мест для бакалавров, 230 - для специалистов, 115 - для магистров.

- В этом году КИПУ примет 1340 студентов-бюджетников по всем направлениям, что на 65 мест больше, чем в прошлом году, - отметила первый проректор Анжелика Лучинкина. .

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