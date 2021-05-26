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26.05.2021 15:38

Берут в кредит квадраты

Южноуральцы стали больше занимать у банков на жилье
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 115(8466)
По данным Банка России, жители Южного Урала в первом квартале 2021 года оформили ипотечные жилищные кредиты на 22 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество займов выросло более чем на треть и составило 12 тысяч.

С января по март участники долевого строительства многоквартирных домов получили 1,8 тысячи ипотечных кредитов почти на 5 миллиардов рублей. В среднем на "долевку" приходится пятая часть от общего объема ипотечных кредитов, выданных банками с начала года.

Фото: iStock
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- Спрос на ипотеку поддержали доступные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3 процента, в то время как год назад была 9. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5 процента, - поясняет заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

На 1 апреля общий объем задолженности ипотечных заемщиков в регионе вырос до 186 миллиардов рублей, увеличившись за год почти на 20 процентов. В среднем южноуральцы оформляют ипотечные займы на 17,5 года на сумму 1,8 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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