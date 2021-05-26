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26.05.2021 04:27
Рубрика: Общество

Почему ложка лежит, а кружка стоит

Как на Урале детей мигрантов обучают русскому языку
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 114(8465)
Опыт Среднего Урала по обучению детей мигрантов русскому языку распространят по территории всей страны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Регион давно и активно занимается адаптацией ребятишек из других стран. Около десяти лет назад в Свердловской области запустили уникальную 80-часовую программу "Обучение русскому языку как неродному на разных этапах школьного образования". Речь идет о подготовке педагогов, в чьих классах есть дети, не владеющие или слабо владеющие русским языком. Об особенностях программы, а также почему юным мигрантам так важно знать великий и могучий, "РГ" рассказала автор курса доцент кафедры филологического образования Института развития образования Свердловской области Наталья Смирнова.
В 107-й школе Екатеринбурга дети мигрантов осваивают русский язык в игровой форме. Фото: Татьяна Андреева/РГ В 107-й школе Екатеринбурга дети мигрантов осваивают русский язык в игровой форме. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В 107-й школе Екатеринбурга дети мигрантов осваивают русский язык в игровой форме. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как возникла потребность в такой программе?

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Наталья Смирнова: Все началось в момент, когда развалился СССР и в республиках перестали преподавать русский язык. Выросло не одно поколение, не знающее язык и не имеющее возможности освоить его естественным путем. Екатеринбург всегда был и остается миграционно привлекательным городом. Поначалу проблем не было. Если жители республик переезжали в Россию, сложностей с языком они, за редким исключением, не испытывали. Потому и потребности в подготовке учителей, готовых преподавать русский как иностранный, не возникало. А в двухтысячные годы выяснилось, что педагогов нет, а необходимость в них есть. Мы проводили исследование: в 47 процентах образовательных учреждений региона обучаются ученики, не владеющие русским языком. Получить образование они смогут лишь при условии, что выучат язык. Началась работа, и постепенно система подготовки кадров сложилась.

Ваша программа рассчитана на преподавание русского языка школьникам. Расскажите об этих детях.

Наталья Смирнова: К нам в большинстве случаев сейчас едут представители самых бедных слоев из сельской местности. Отцы круглые сутки работают, дети воспитываются в семье и зачастую не посещают детский сад, а значит, лишены возможности овладеть новым языком, кругозор их ограничен. Мы проводили диагностику: просили детей вспомнить самое красивое место в Екатеринбурге. Они называли "Таганский ряд" (большой рыночный комплекс в отдаленном районе Екатеринбурга, работники рынка - преимущественно мигранты. - Прим. ред.). Эти ребятишки никогда не были в центре города, никогда не спускались в метро, не ходили в кино, в театр. Они не знают русского, не развиваются и на родном языке, поскольку используют его исключительно в бытовых целях. С ними не читают книг на родном языке, письменностью они также не овладевают - все это мы выяснили при диагностике. То есть у детей совершенно нет опыта в освоении языка, даже родного. И вот 1 сентября они появляются на пороге школы: с разговорным русским и минимальными представлениями о правилах жизни в России. Или еще "лучше": родители приводят в ноябре десятилетних детей, которые ранее не посещали школу. И их надо учить.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Чем ваша методика отличается от преподавания русского языка как иностранного взрослым?

Наталья Смирнова: Методика обучения русскому языку как иностранному взрослых у нас великолепная. К нам приезжали и приезжают студенты-иностранцы, получают образование, потом делают блестящую карьеру у себя на родине или в других странах. Но это взрослые люди, которые начали учить русский осознанно, имея опыт усвоения других языков, зная, что такое лексика, грамматика. Они могут осуществлять метаязыковой перенос - делать сопоставления, проводить аналогии. Дети к такому не подготовлены. Когда мы учим взрослых, разыгрываем истории: кто-то куда-то приехал и у него появились коммуникативные задачи. Например, Эрик учится в Москве в МГИМО. Мы предлагаем тексты о том, как жить в общежитии, пользоваться метро, посещать театры и рестораны. Для детей все это не актуально.

Как обучать юных мигрантов?

Наталья Смирнова: Взрослым мы говорим: каждый падеж имеет значение. Винительный - значение объекта, творительный - совместности или орудия. Иногда иностранцы смешивают падежи и говорят, допустим, "я писал с ручкой". Детям мы не можем объяснить значения падежей. Поэтому предлагаем речевые образцы, в которых зашифрованы законы русской грамматики: "Небо синее, море синее, папа сильный, а мама красивая". Они заучивают коротенькие тексты и одновременно запоминают, к примеру, как в русском языке согласуются прилагательные и существительные в роде, числе и падеже.

Дальше. Как мыслит русский человек? Мы говорим: "Я читаю интересную книгу". Называем субъект действия, само действие, потом забегаем вперед и соображаем, каким словом назвать объект ("книгу"), в какой форме его употребить, потом мысленно возвращаемся назад и ставим прилагательное в нужную форму.

Как сложно мы мыслим…

Фото: Сергей Куксин
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Наталья Смирнова: Не то слово! Русский язык очень сложный. Мы мыслим нелинейно. В речевом образце "Папа сильный, мама красивая..." порядок слов обратный, то есть ребенку на первом этапе обучения мы облегчаем задачу. Ошибки на согласование прилагательных с существительными типичны для иностранцев: "Самой лучшей папе!" Через речевые образцы мы и закладываем всю грамматику.

А как объясняете, почему ложка на столе лежит, а чашка стоит?

Наталья Смирнова: Никак. Это просто традиция. Взрослым мы об этом скажем, а детям предложим упражнения и игры, благодаря которым они это запомнят.

Особых классов для детей мигрантов у нас нет, коллективы смешанные. Как быть учителю в этой ситуации?

Наталья Смирнова: Считать, что можно эффективно учить одновременно носителей русского языка и детей, не владеющих им, - иллюзия. В настоящее время разумной выглядит такая модель образования: посещение детьми-инофонами вместе с другими занятий в школе по основному расписанию, а во второй половине дня уроков русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Школа - эффективный и зачастую единственный инструмент социализации инокультурного и иноязычного ребенка. Учебное заведение позволяет запустить адаптационные процессы даже при минимуме затрачиваемых средств. Языковая подготовка обеспечивает дальнейшую культурную, социальную и психологическую адаптацию ребенка, позволяя преодолевать последствия культурного шока, учит жить в России.

Что будет, если не вести эту работу?

Наталья Смирнова: У детей мигрантов огромный потенциал. И, если страна открыта для миграции, наша задача - направить этот потенциал в позитивное русло. Иначе он может реализоваться в негативном ключе - привести к радикализации настроений.

Наталья Смирнова: В 47 процентах образовательных учреждений региона обучаются дети, не владеющие русским языком. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ключевой вопрос

Какие ошибки совершают учителя, занимаясь с детьми, не владеющими или слабо владеющими русским языком?

Наталья Смирнова: Представьте, в классе ведет урок математики неподготовленный учитель: "Пять плюс три. Сколько будет?" Ребенок молчит. "Ну, к пяти прибавить тройку. Сколько?" - молчит. "Пятерка да троечка - что в итоге?" У ребенка глаза округляются все больше. Для носителя языка все эти фразы - синонимы. Для иностранца - совершенно разные высказывания, и он теряется в речевом потоке. Поэтому мы рекомендуем педагогам стремиться к единообразию и краткости учебных инструкций, просим отчетливо артикулировать окончания слов. Мы убеждены: всем учителям полезно познакомиться не только с методикой обучения русскому языку как неродному (новому), но и с методикой обучения на неродном языке, чтобы помочь школьникам воспринимать и запоминать учебный материал.

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