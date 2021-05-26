Как на Урале детей мигрантов обучают русскому языку

Опыт Среднего Урала по обучению детей мигрантов русскому языку распространят по территории всей страны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Регион давно и активно занимается адаптацией ребятишек из других стран. Около десяти лет назад в Свердловской области запустили уникальную 80-часовую программу "Обучение русскому языку как неродному на разных этапах школьного образования". Речь идет о подготовке педагогов, в чьих классах есть дети, не владеющие или слабо владеющие русским языком. Об особенностях программы, а также почему юным мигрантам так важно знать великий и могучий, "РГ" рассказала автор курса доцент кафедры филологического образования Института развития образования Свердловской области Наталья Смирнова.

Как возникла потребность в такой программе?

Наталья Смирнова: Все началось в момент, когда развалился СССР и в республиках перестали преподавать русский язык. Выросло не одно поколение, не знающее язык и не имеющее возможности освоить его естественным путем. Екатеринбург всегда был и остается миграционно привлекательным городом. Поначалу проблем не было. Если жители республик переезжали в Россию, сложностей с языком они, за редким исключением, не испытывали. Потому и потребности в подготовке учителей, готовых преподавать русский как иностранный, не возникало. А в двухтысячные годы выяснилось, что педагогов нет, а необходимость в них есть. Мы проводили исследование: в 47 процентах образовательных учреждений региона обучаются ученики, не владеющие русским языком. Получить образование они смогут лишь при условии, что выучат язык. Началась работа, и постепенно система подготовки кадров сложилась.

Ваша программа рассчитана на преподавание русского языка школьникам. Расскажите об этих детях.

Наталья Смирнова: К нам в большинстве случаев сейчас едут представители самых бедных слоев из сельской местности. Отцы круглые сутки работают, дети воспитываются в семье и зачастую не посещают детский сад, а значит, лишены возможности овладеть новым языком, кругозор их ограничен. Мы проводили диагностику: просили детей вспомнить самое красивое место в Екатеринбурге. Они называли "Таганский ряд" (большой рыночный комплекс в отдаленном районе Екатеринбурга, работники рынка - преимущественно мигранты. - Прим. ред.). Эти ребятишки никогда не были в центре города, никогда не спускались в метро, не ходили в кино, в театр. Они не знают русского, не развиваются и на родном языке, поскольку используют его исключительно в бытовых целях. С ними не читают книг на родном языке, письменностью они также не овладевают - все это мы выяснили при диагностике. То есть у детей совершенно нет опыта в освоении языка, даже родного. И вот 1 сентября они появляются на пороге школы: с разговорным русским и минимальными представлениями о правилах жизни в России. Или еще "лучше": родители приводят в ноябре десятилетних детей, которые ранее не посещали школу. И их надо учить.

Чем ваша методика отличается от преподавания русского языка как иностранного взрослым?

Наталья Смирнова: Методика обучения русскому языку как иностранному взрослых у нас великолепная. К нам приезжали и приезжают студенты-иностранцы, получают образование, потом делают блестящую карьеру у себя на родине или в других странах. Но это взрослые люди, которые начали учить русский осознанно, имея опыт усвоения других языков, зная, что такое лексика, грамматика. Они могут осуществлять метаязыковой перенос - делать сопоставления, проводить аналогии. Дети к такому не подготовлены. Когда мы учим взрослых, разыгрываем истории: кто-то куда-то приехал и у него появились коммуникативные задачи. Например, Эрик учится в Москве в МГИМО. Мы предлагаем тексты о том, как жить в общежитии, пользоваться метро, посещать театры и рестораны. Для детей все это не актуально.

Как обучать юных мигрантов?

Наталья Смирнова: Взрослым мы говорим: каждый падеж имеет значение. Винительный - значение объекта, творительный - совместности или орудия. Иногда иностранцы смешивают падежи и говорят, допустим, "я писал с ручкой". Детям мы не можем объяснить значения падежей. Поэтому предлагаем речевые образцы, в которых зашифрованы законы русской грамматики: "Небо синее, море синее, папа сильный, а мама красивая". Они заучивают коротенькие тексты и одновременно запоминают, к примеру, как в русском языке согласуются прилагательные и существительные в роде, числе и падеже.

Дальше. Как мыслит русский человек? Мы говорим: "Я читаю интересную книгу". Называем субъект действия, само действие, потом забегаем вперед и соображаем, каким словом назвать объект ("книгу"), в какой форме его употребить, потом мысленно возвращаемся назад и ставим прилагательное в нужную форму.

Как сложно мы мыслим…

Наталья Смирнова: Не то слово! Русский язык очень сложный. Мы мыслим нелинейно. В речевом образце "Папа сильный, мама красивая..." порядок слов обратный, то есть ребенку на первом этапе обучения мы облегчаем задачу. Ошибки на согласование прилагательных с существительными типичны для иностранцев: "Самой лучшей папе!" Через речевые образцы мы и закладываем всю грамматику.

А как объясняете, почему ложка на столе лежит, а чашка стоит?

Наталья Смирнова: Никак. Это просто традиция. Взрослым мы об этом скажем, а детям предложим упражнения и игры, благодаря которым они это запомнят.

Особых классов для детей мигрантов у нас нет, коллективы смешанные. Как быть учителю в этой ситуации?

Наталья Смирнова: Считать, что можно эффективно учить одновременно носителей русского языка и детей, не владеющих им, - иллюзия. В настоящее время разумной выглядит такая модель образования: посещение детьми-инофонами вместе с другими занятий в школе по основному расписанию, а во второй половине дня уроков русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Школа - эффективный и зачастую единственный инструмент социализации инокультурного и иноязычного ребенка. Учебное заведение позволяет запустить адаптационные процессы даже при минимуме затрачиваемых средств. Языковая подготовка обеспечивает дальнейшую культурную, социальную и психологическую адаптацию ребенка, позволяя преодолевать последствия культурного шока, учит жить в России.

Что будет, если не вести эту работу?

Наталья Смирнова: У детей мигрантов огромный потенциал. И, если страна открыта для миграции, наша задача - направить этот потенциал в позитивное русло. Иначе он может реализоваться в негативном ключе - привести к радикализации настроений.

Наталья Смирнова: В 47 процентах образовательных учреждений региона обучаются дети, не владеющие русским языком. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Ключевой вопрос

Какие ошибки совершают учителя, занимаясь с детьми, не владеющими или слабо владеющими русским языком?

Наталья Смирнова: Представьте, в классе ведет урок математики неподготовленный учитель: "Пять плюс три. Сколько будет?" Ребенок молчит. "Ну, к пяти прибавить тройку. Сколько?" - молчит. "Пятерка да троечка - что в итоге?" У ребенка глаза округляются все больше. Для носителя языка все эти фразы - синонимы. Для иностранца - совершенно разные высказывания, и он теряется в речевом потоке. Поэтому мы рекомендуем педагогам стремиться к единообразию и краткости учебных инструкций, просим отчетливо артикулировать окончания слов. Мы убеждены: всем учителям полезно познакомиться не только с методикой обучения русскому языку как неродному (новому), но и с методикой обучения на неродном языке, чтобы помочь школьникам воспринимать и запоминать учебный материал.