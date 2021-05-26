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26.05.2021 15:31
Рубрика: Власть

Больше льгот, меньше проверок

Бизнес наконец-то смог пообщаться с чиновниками и надзорными органами в режиме офлайн
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 115(8466)
Уральская бизнес-неделя, традиционно предваряющая День российского предпринимательства, в постковидном году набрала особый вес. Около сорока мероприятий Недели-2021 охватили всю область и вышли далеко за рамки семи дней. Какой сигнал организаторы посылают своей аудитории?

- В фокусе внимания - человек дела. Наша задача - дать предпринимателям и тем, кто только собирается заняться этой деятельностью, ответы на самые насущные вопросы, связанные с ведением бизнеса, - подчеркнула министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Фото: iStock
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Особый акцент организаторы (мининвестразвития региона, Фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, "Опора России" и другие государственные и общественные структуры) сделали на встречах с бизнесом в уральских городах. Они прошли в долгожданном офлайн-режиме. Однако и ставший уже привычным дистанционный формат используют активно: так, к примеру, сегодня проходит одно из ключевых мероприятий бизнес-недели - форум "Своя колея", в котором участвуют несколько тысяч человек.

Эксперты не умаляют важности просветительских и объединяющих мероприятий, направленных на повышение статуса и самосознания предпринимательского класса. Но особо подчеркивают практический эффект от тренингов и вебинаров с разбором конкретных ситуаций. Особую пользу приносят встречи представителей бизнеса с руководителями органов власти, муниципалитетов, прокуратуры и бизнес-омбудсменом - они ни с чем не сравнимы по скорости и эффективности решения проблем конкретных компаний и ИП.

Деловая активность региона заметно восстанавливается, и цифры это подтверждают: с начала года количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в регионе увеличилось на 3,6 тысячи, а самозанятых - на 17,1 тысячи. Причиной взрывного роста в последней категории эксперты называют простую процедуру регистрации и то, что в прошлом году самозанятых поддержали специальными выплатами. Но практики считают, что далеко не все новоиспеченные самозанятые являются таковыми, среди них немало бывших ИП: ответственность меньше, планка качества ниже. И такая мимикрия не только снижает поступления в бюджет, но и порождает проблемы для законопослушного бизнеса.

Обсуждение острых тем - тоже на повестке мероприятий недели. Так, у экспертов остались вопросы к принятому на днях Законодательным собранием Свердловской области закону о внесении изменений в патентную систему налогообложения. В перечень имеющих право работать по патенту включены новые виды деятельности - в сферах промышленного производства и информационных технологий. Однако до сих пор непонятно, каким образом система будет работать: трудно представить промышленную компанию с численностью сотрудников до 15 человек.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Диалог чиновников, предпринимателей и банкиров состоялся

Впрочем, 2020 год показал, насколько стремительно может меняться жизнь во всех сферах, и вестибулярный аппарат российских предпринимателей, кажется, давно адаптировался к такого рода качке. Так, финалист открытого конкурса стартапов Максим Ченцов летом прошлого года получил большинство голосов экспертов - представителей торговых сетей - за суперактуальный в пандемию проект бесконтактного робота-дезинфектора. Увы, сегодня в силу разных причин производство новинки остановлено, однако уралец уже работает над новой бизнес-идеей. Мы спросили предпринимателя, какую поддержку государства он лично считает наиболее актуальной.

- Наверное, помогли бы налоговые каникулы для предприятий сферы услуг и общепита. Кроме того, у властей есть серьезные ресурсы, например, в плане рекламы и продвижения: многие предприниматели сказали бы спасибо за любое время на медиаэкранах. И хорошо бы поменьше неоправданных проверок: за последний год многие мои коллеги лишились работы или потеряли часть доходов, покупательский спрос пока невелик, - отмечает Ченцов.

Прямая речь

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

- Неделя предпринимательства проходит уже седьмой год, и ее девиз "Не словом, а делом" все больше воплощается в жизнь. Так, вчера в Нижнем Тагиле прошла встреча губернатора с представителями бизнеса, которые смогли задать прямые вопросы, касающиеся защиты прав предпринимательства, озвучить свои предложения и ожидания. По результатам встречи будут сформированы поручения органам власти. Мы стараемся быть максимально полезными и эффективными, чтобы участники бизнес-недели не напрасно тратили время, а получили реальный результат.

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