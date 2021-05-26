На Среднем Урале крупные дорожные ремонты будут транслировать онлайн

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле идет несколько крупных дорожных ремонтов. Чтобы горожане и власти могли фиксировать простои, будет вестись трансляция работ на городских интернет-порталах.

В Екатеринбурге ремонтируют Макаровский мост, мосты на Блюхера и на Бебеля, в Нижнем Тагиле - на Циолковского.

- Эти объекты очевидно требовали обновления. К примеру, мост через Исеть в районе Челюскинцев - Макаровский - эксплуатировался уже 56 лет, и за это время все его конструкции пришли в негодность. По оценкам экспертов, он практически исчерпал свой ресурс и резерва не осталось, а значит передвижение по нему стало небезопасным. На состояние и пропускную способность моста на Циолковского жаловались сами тагильчане, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За началом работ последовали перекрытия, сложные объезды и постоянные пробки. Сроки реконструкции нужно сократить, такой вывод сделал губернатор Евгений Куйвашев после посещения площадок. Чтобы не было простоев, нужно постоянно контролировать процесс. Для этого на ключевых объектах установят камеры, которые будут работать круглосуточно.

- Люди должны видеть, что работа кипит и будет закончена в срок, а по возможности и раньше. Надо набраться терпения. Все закрытые на ремонт мосты были уже сильно изношенными, передвигаться по ним было неудобно и становилось опасно. Отремонтируют - будет другое дело, - добавил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Подрядчики, работающие на Блюхера в Екатеринбурге, пообещали сделать все, чтобы открыть движение раньше заявленного срока, к 25 августа. Дорожные строители в Нижнем Тагиле сказали, что постараются ввести сложный объект раньше.