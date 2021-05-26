Над Тюменью навис смог из-за природных пожаров

26 мая северный ветер принес в Тюмень дым, он окутал город. В оперативном штабе региона рассказали, откуда он появился и успокоили: в пределах города ничего не горит.

- Сегодня сменилось направление ветра, сейчас он дует с севера. Он принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов, - сказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Ранее губернатор Александр Моор прокомментировал, что настолько масштабных природных пожаров в регионе не случалось уже 10 лет.

За сутки в области появилось два очага общей площадью 2,3 гектара и один ландшафтный пожар размерами три гектара. Всего в регионе действует 17 лесных пожаров (в том числе - локализованных) и пять ландшафтных. За последний день ликвидировано 10 очагов в лесах площадью более 2646 гектара и пять ландшафтных возгораний на 0,12 гектара.

Между тем

В Югре департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что на сегодняшний момент все природные пожары потушены. Всего с начала сезона в лесах автономного округа зарегистрировано 49 лесных возгораний общей площадью 2454,4 гектара. При этом в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.