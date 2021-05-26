Метрологический центр компании "Брусника" провел соцопрос и выяснил, готовы ли жители крупных городов Урала и Сибири приобретать квартиры удаленно. Как оказалось, больше всего осведомлены о дистанционных сделках тюменцы (63 процента респондентов), на втором месте сургутяне (55 процентов), на третьем - екатеринбуржцы (50).

Из тех, кто знаком с онлайн-сделками, 55 процентов считают их очень удобными, 38 - скорее удобными, чем нет. Недостатки в таком способе покупки жилья обнаружили 12 процентов. В качестве главных назвали невозможность вживую посмотреть квартиру и документы, а также лично пообщаться с менеджером, чтобы узнать все подробности. Около 22 процентов опрошенных посчитали, что дистант ненадежен: есть риск утечки персональных данных. У пяти процентов был неудачный опыт.

- В нашей компании в 75-80 процентах случаев документальное оформление сделок так или иначе проходит онлайн. В прошлом году провели первую трансконтинентальную продажу: семейная пара, находясь в Канаде, купила квартиру в Екатеринбурге. Тем не менее о полномасштабном переходе отрасли на дистант говорить пока рано, - уверен директор цифровой платформы "Сделка.РФ" Борис Лепинских.

По мнению эксперта, стоп-факторов несколько. Во-первых, отсутствие единого подхода к онлайн-сделкам на уровне госорганов и банков: практика дистанционного выпуска электронно-цифровой подписи окончательно еще не сформировалась, а правила регистрации ипотеки в Росреестре могут отличаться в разных регионах. Во-вторых, существуют некоторые законодательные ограничения. Например, нельзя провести онлайн-идентификацию покупателя при открытии эскроу-счета и подписании кредитного договора. В-третьих, сказывается неготовность некоторых девелоперов внедрять новые технологии. Несмотря на это, подчеркивает Лепинских, цифровая трансформация продаж уже происходит: многие компании встроили онлайн и автоматизацию во внутренние процессы. В перспективе двух-трех ближайших лет можно ожидать увеличения числа таких сделок.