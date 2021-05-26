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26.05.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому

Текст: Татьяна Воробьева

Аттракцион с разбрасыванием денежных знаков устроил пьяный водитель в Пыть-Яхе, пытаясь всучить взятку инспектору ДПС. Нарушитель стал фигурантом уголовного дела.

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Инцидент случился накануне: неравнодушная женщина сообщила в дежурную часть, что нетрезвый мужчина собрался управлять машиной. Приехавший на вызов старший инспектор ДПС Станислав Иляев обнаружил пытающегося сесть за руль Nissan Pulsar пьяного 35-летнего местного жителя.

Полицейский пригласил его в патрульный автомобиль, чтобы провести профилактическую беседу, но мужчина ответил отказом и руганью, начал вести себя агрессивно. А после того, как все-таки поддался увещеваниям и сел в патрульную машину, разбросал по приборной панели сто тысяч рублей. На вопрос стража порядка, зачем он это сделал, нарушитель заявил, что таким образом хочет избежать задержания. Все это запечатлела камера.

Инспектор потребовал забрать деньги и сообщил в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа, югорчанина для разбирательства доставили в ОМВД.

"От медицинского освидетельствования он отказался. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ - Оскорбление представителя власти. По факту попытки дать взятку должностному лицу проводится проверка", - передает пресс-служба МВД автономного округа.

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