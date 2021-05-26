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26.05.2021 11:52
Рубрика: Власть

Стабильная эпидобстановка в Югре позволила открыть санатории

Текст: Елена Панова
С 1 июня все санатории округа смогут возобновить работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на очередном заседании оперативного штаба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эпидемиологическая обстановка и главным образом высокий уровень вакцинации позволяют это сделать. К слову, и для того, чтобы проходить оздоровление в санаториях, необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус или подтверждение прохождения вакцинации против COVID-19. При этом все работники санаториев должны быть на сто процентов привиты против коронавируса.

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Каждый пятый житель Югры уже поставил первую прививку от СОVID

В ходе заседания оперштаба глава региона в очередной раз призвала активнее прививаться, что особенно актуально в период отпусков.

- Если мы сделаем прививку, то будем уверены в собственной безопасности. Нельзя забывать и об ответственности за здоровье других людей, - отметила глава Югры.

Югра сегодня один из лидеров по темпам вакцинации в России. По последним данным, первым компонентом вакцины здесь привиты уже 222 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию около 152 тысяч человек.

По сути, прививку поставил каждый четвертый житель региона, подлежащий вакцинации. Для того, чтобы достигнуть высокого уровня иммунизации, в Югре разработали целый комплекс мер.

К примеру, недавно окружные власти разработали рекомендации для предприятий, сотрудники которых приняли решение сделать прививку от коронавируса. Так, югорчане в день вакцинации смогут получить оплачиваемый выходной или день отпуска.

Фото: iStock
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- Работодатели должны быть заинтересованы в вакцинации сотрудников: у людей должна быть возможность привиться в медицинском пункте или на предприятии и оформить отгул в случае недомогания после иммунизации. В Югре есть успешный опыт организации этого процесса именно в компаниях, - отметил депутат Госдумы от Югры Павел Завальный. - Сейчас нет дефицита вакцин, привиться может любой желающий, и работодатели должны создать для этого все условия.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков отметил, что сегодня в стране и в округе удалось замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции, но до конца ее еще не победили. В связи с этим продолжают действовать некоторые ограничения.

-Руководство страны и регионов принимают все усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ковида, - констатировал Алексей Охлопков. - Выработка коллективного иммунитета возможна только при вакцинации. В Югре, чтобы все чувствовали себя в безопасности, должно привиться порядка 750 тысяч человек старше 18 лет.

К слову, недавно у югорчан появилась возможность привиться прямо на дачах. Так, мобильный пункт вакцинации сургутской городской поликлиники № 1 начал работу на территории садовых кооперативов. Под прививочный кабинет оборудовали небольшой автобус. Бригада состоит из врача и медицинской сестры. У них есть все необходимое оборудование, включая расходные материалы.

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