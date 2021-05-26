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26.05.2021 15:41
Рубрика: Общество

Симуляторы отдыхают

Студенты колледжей в этом году проходят практику очно
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 115(8466)
В прошлом году из-за пандемии COVID-19 многие студенты уральских колледжей остались без производственной практики. Нынче они завершают этот важный период обучения в очном формате.
Сначала студенты отрабатывают необходимые навыки оказания медицинской помощи на манекенах. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сначала студенты отрабатывают необходимые навыки оказания медицинской помощи на манекенах. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сначала студенты отрабатывают необходимые навыки оказания медицинской помощи на манекенах. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Спрос на специалистов среднего звена с каждым годом растет - это видно и по многочисленным договорам с предприятиями, на которых студенты проходят производственную практику. Так, на дистанциях путевого хозяйства работе сигналиста и монтера пути под руководством опытных бригадиров и мастеров учатся студенты Уральского железнодорожного техникума (УрЖТ).

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- По сравнению с 2020-м ситуация улучшилась: большинство предприятий сняло ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией. К примеру, по специальности "техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" практическую подготовку уже прошли 127 наших студентов, - поясняют в учебном заведении. - По просьбе работодателей мы организуем обучение востребованным профессиям, скажем, приемосдатчика груза и багажа. Кстати, по окончании учебы по специальности устраиваются 97 процентов наших выпускников.

Многие студенты, выходя на преддипломную практику, уже имеют трудовой договор с компанией. Как отмечают в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже (ЕЭТК), благодаря целевому обучению быстро трудоустраиваются специалисты по холодильному оборудованию, технологиям общественного питания. В апреле на производственную практику вышли 728 студентов ЕЭТК, в том числе 597 - выпускного курса.

Ограничения, введенные из-за пандемии, до сих пор действуют на многих крупных предприятиях-партнерах колледжей

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, для студентов Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) практика связана с серьезным риском. Однако полноценно подготовить будущих медсестер и медбратьев к работе без выхода в медучреждения невозможно. Поэтому сейчас в стационарах, амбулаторно-поликлинической службе и на станциях скорой помощи трудятся 2,8 тысячи студентов медицинского колледжа.

- Несмотря на то, что мы провели большую работу по организации практического обучения в новых условиях, заменить реальную практику в больнице никакие симуляторы и компьютерные классы не могут. Важно получить не только профессиональные знания по оказанию помощи больному, но и научиться взаимодействовать с пациентами, коллегами, - считает директор СОМК Ирина Левина.

Фото: пресс-служба УГГУ
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Как рассказал главврач Артемовской центральной районной больницы Андрей Карташов, на практике ребята изучают медучреждение, знакомятся с персоналом, благодаря чему легко вливаются в рабочий процесс по окончании учебы.

А вот производственная практика в Уральском филиале МГХПА имени С. Г. Строганова - одно удовольствие. Студенты занимаются декоративно-прикладным искусством, народными промыслами и дизайном на базе предприятий-партнеров. Из профессий, которые осваивают в этом колледже, особенно востребованы на рынке труда специалисты по ландшафтному дизайну, хотя мастера народных ремесел ценятся не меньше.

Однако сотрудники организаций среднего профобразования (СПО) подчеркивают, что доступ на производство студентам открыт не везде. Например, ряд логистических компаний устраивает практические занятия для учащихся УрЖТ в дистанционном формате, ограничения, введенные из-за пандемии, до сих пор действуют и на крупных предприятиях - партнерах ЕЭТК. В любом случае ребята могут отрабатывать профнавыки на базе мастерских, созданных по стандартам WorldSkills. В мастерской управления локомотивом умения будущих железнодорожников этой весной лично оценили работодатели. А, допустим, технологи по питанию демонстрируют знания в мастерской хлебопечения экономико-технологического колледжа.

Тем временем

20 июня стартует приемная кампания в вузы и учреждения среднего профобразования. Абитуриенты смогут подать заявления лично, в электронной форме либо по почте.Как сообщил директор департамента профобразования минобразования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев, в системе СПО в регионе сегодня обучается 121 тысяча 425 студентов, трудятся 6 тысяч педагогов. Для будущих первокурсников выделено 23 546 бюджетных мест, в том числе 6243 - на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (начальное профобразование) и 17 303 - на обучение специалистов среднего звена. Отбор абитуриентов СПО, как и раньше, будет производиться по баллам аттестата (в прошлом году средний балл при приеме на бюджетные места составил 3,82), а при поступлении на творческие направления - еще и по итогам вступительных испытаний.Вузы Екатеринбурга тоже назвали контрольные цифры приема. Количество бюджетных мест: в УрФУ - 7494, в Уральском государственном юридическом университете - 617, в педагогическом - 1413, в экономическом - 383, в аграрном - 964 высшее и 135 - СПО, в медицинском университете - 796 (специалитет и бакалавриат), 362 - ординатура, в Екатеринбургском государственном театральном институте - 41.

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В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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