Несмотря на увеличение сроков амнистии, которую в Челябинске для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) продлили до конца 2021 года, киоски по продаже газет и журналов вновь исчезают с улиц города. Эту информацию "РГ" подтвердили в двух крупных сетях распространения периодики.

- Только с 10 по 21 мая мы лишились семи объектов, - посетовала руководитель челябинской "Роспечати" Марина Гольцева. - Теперь мэрия известила о планах убрать еще 16 НТО, и попадут ли в их число наши, пока не знаем.

- На прошлой неделе нам удалось договориться об отсрочке для восьми павильонов. Таким образом, "под нож" попали только два, - вторит коллеге представитель "Вечернего Челябинска" Наталья Шурпа. - Основание для демонтажа - отсутствие договоров на размещение. И мы бы рады их заключить, но приходится вести переговоры практически по каждому объекту.

Как удалось выяснить "РГ", угроза нависла почти над третью киосков "Вечернего Челябинска" - 18 из 64 - и 95 процентами сети "Роспечать", где без договоров сегодня работает 113 из 120 НТО. Их демонтаж может привести к полной ликвидации действующей системы распространения газет и журналов в городе-миллионнике.

В мэрии эту информацию подтвердили. Однако заверили, что схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска (от 2 апреля 2020 года № 163-п) предусмотрено 186 мест под работу газетных киосков. А значит, никуда они не денутся, нужно только соблюсти процедуру.

По областному закону № 131 распространителям периодики разрешено выделять место под объекты без проведения торгов. Более того, добросовестные предприниматели, не имеющие долгов перед казной, получили право автоматически перезаключить договоры на уже работающие киоски. С двумя оговорками: если сроки действия прежних не истекли до 1 января 2015 года и новые документы поданы до завершения амнистии. Казалось бы, созданы все условия для распространения печатного слова.

Распространителям периодики отказывают в перезаключении договоров, предлагая побороться с точками, где продают шаурму или овощи

На деле же все далеко не так безоблачно. Часть испокон веку простоявших на одном месте киосков прессы вдруг оказалась в непосредственной близости от теплотрасс и электросетей, часть начала мешать обзору дорог на перекрестках. Для других в новой схеме размещения НТО просто не нашлось места.

В особенно непростой ситуации оказалась "Роспечать". После банкротства прежнего владельца и смены юридического лица ("РГ" сообщала о нем в материале "Припечатали", "Экономика Уральского округа" от 04.06.2020) ей просто отказывают в перезаключении договоров, предлагая побороться за место под солнцем наравне с точками, где продают шаурму или овощи. Исход борьбы с фастфудом для небогатых газетчиков очевиден.

- Самое страшное, что мы теряем постоянных подписчиков, - посетовала Марина Гольцева. - Недавно один из наших киосков перенесли на пять остановок. Ну кто из местных жителей, особенно пожилых людей, станет так далеко ходить за газетой?

В мэрии сообщили, что из 120 заявлений, поступивших от владельцев киосков распространения периодики на 15 мая, по 116-ти (!) действительно вынесены отказы, остальные на рассмотрении. Однако после устранения причин, ставших основанием для отказа, их владельцы могут направить документы повторно…

- А пока мы этим занимаемся, наши киоски можно демонтировать в любой момент. Не правильней ли было объявить мораторий на демонтаж до разрешения всех формальностей? - спрашивает Наталья Шурпа.

Стоит отметить, что в начале прошлого года в Челябинске насчитывалось более 210 киосков периодики. Сегодня осталось 184 - меньше, чем предусмотрено утвержденной схемой. Если "война ларькам" закончится полной победой мэрии и оказавшиеся вне закона НТО исчезнут с улиц, то на каждый из оставшихся газетных киосков придется 22,4 тысячи горожан. А отставание от минимального норматива обеспеченности населения газетными киосками в городе-миллионнике станет тройным - вместо 1,4 киоска на 10 тысяч человек будет лишь 0,4.

Сокращение количества газетных киосков постепенно переходит в качество, и тиражи крупнейших изданий страны при таком подходе рискуют скоро остаться невостребованными. Может быть, все-таки стоит соблюсти приличия и не трогать распространителей прессы хотя бы до конца амнистии?