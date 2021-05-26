- Только с 10 по 21 мая мы лишились семи объектов, - посетовала руководитель челябинской "Роспечати" Марина Гольцева. - Теперь мэрия известила о планах убрать еще 16 НТО, и попадут ли в их число наши, пока не знаем.
- На прошлой неделе нам удалось договориться об отсрочке для восьми павильонов. Таким образом, "под нож" попали только два, - вторит коллеге представитель "Вечернего Челябинска" Наталья Шурпа. - Основание для демонтажа - отсутствие договоров на размещение. И мы бы рады их заключить, но приходится вести переговоры практически по каждому объекту.
Как удалось выяснить "РГ", угроза нависла почти над третью киосков "Вечернего Челябинска" - 18 из 64 - и 95 процентами сети "Роспечать", где без договоров сегодня работает 113 из 120 НТО. Их демонтаж может привести к полной ликвидации действующей системы распространения газет и журналов в городе-миллионнике.
В мэрии эту информацию подтвердили. Однако заверили, что схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Челябинска (от 2 апреля 2020 года № 163-п) предусмотрено 186 мест под работу газетных киосков. А значит, никуда они не денутся, нужно только соблюсти процедуру.
По областному закону № 131 распространителям периодики разрешено выделять место под объекты без проведения торгов. Более того, добросовестные предприниматели, не имеющие долгов перед казной, получили право автоматически перезаключить договоры на уже работающие киоски. С двумя оговорками: если сроки действия прежних не истекли до 1 января 2015 года и новые документы поданы до завершения амнистии. Казалось бы, созданы все условия для распространения печатного слова.
На деле же все далеко не так безоблачно. Часть испокон веку простоявших на одном месте киосков прессы вдруг оказалась в непосредственной близости от теплотрасс и электросетей, часть начала мешать обзору дорог на перекрестках. Для других в новой схеме размещения НТО просто не нашлось места.
В особенно непростой ситуации оказалась "Роспечать". После банкротства прежнего владельца и смены юридического лица ("РГ" сообщала о нем в материале "Припечатали", "Экономика Уральского округа" от 04.06.2020) ей просто отказывают в перезаключении договоров, предлагая побороться за место под солнцем наравне с точками, где продают шаурму или овощи. Исход борьбы с фастфудом для небогатых газетчиков очевиден.
- Самое страшное, что мы теряем постоянных подписчиков, - посетовала Марина Гольцева. - Недавно один из наших киосков перенесли на пять остановок. Ну кто из местных жителей, особенно пожилых людей, станет так далеко ходить за газетой?
В мэрии сообщили, что из 120 заявлений, поступивших от владельцев киосков распространения периодики на 15 мая, по 116-ти (!) действительно вынесены отказы, остальные на рассмотрении. Однако после устранения причин, ставших основанием для отказа, их владельцы могут направить документы повторно…
- А пока мы этим занимаемся, наши киоски можно демонтировать в любой момент. Не правильней ли было объявить мораторий на демонтаж до разрешения всех формальностей? - спрашивает Наталья Шурпа.
Стоит отметить, что в начале прошлого года в Челябинске насчитывалось более 210 киосков периодики. Сегодня осталось 184 - меньше, чем предусмотрено утвержденной схемой. Если "война ларькам" закончится полной победой мэрии и оказавшиеся вне закона НТО исчезнут с улиц, то на каждый из оставшихся газетных киосков придется 22,4 тысячи горожан. А отставание от минимального норматива обеспеченности населения газетными киосками в городе-миллионнике станет тройным - вместо 1,4 киоска на 10 тысяч человек будет лишь 0,4.
Сокращение количества газетных киосков постепенно переходит в качество, и тиражи крупнейших изданий страны при таком подходе рискуют скоро остаться невостребованными. Может быть, все-таки стоит соблюсти приличия и не трогать распространителей прессы хотя бы до конца амнистии?