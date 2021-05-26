В Челябинске одобрили установку памятника Александру II

В Челябинске принято решение об установке памятника Александру II. Он будет размещен перед входом в церковь Александра Невского в центре Челябинска, сообщили в челябинской городской думе.

- Александр II вошел в историю государства, как царь-освободитель и великий реформатор. Во время его царствования в империи были проведены беспрецедентные по масштабу реформы: отмена крепостного права, финансовая реформа, реформа высшего образования, судебная реформа, военная реформа, реформа городского самоуправления и многие другие, - пояснили в пресс-службе.

Мемориальный объект хотят установить на "Алом поле" перед храмом Александра Невского в непосредственной близости от аллеи "Пионеров-героев". Но большинство депутатов такое соседство не смутило. Они сочли, что памятник царю будет еще одним напоминанием о необходимости бережного отношения к каждой странице истории государства.

Стоит отметить, что в феврале социологи челябинского РАНХиГС провели опрос граждан об отношении к новому изваянию. И большинство опрошенных челябинцев отозвались о нем положительно.