В Тюменской области акушерка приняла роды на трассе

Беременную женщину везли в перинатальный центр Ишима на плановые роды, но появление ребенка на свет произошло раньше ожидаемого.

Накануне, 25 мая, будущую маму в сопровождении опытной акушерки отправили из Викуловской районной больницы. По дороге в перинатальный центр начались экстренные роды, рассказали "РГ" в департаменте здравоохранения Тюменской области.

- Акушерка Клавдия Ивановна Ковалева оказала всю необходимую медицинскую помощь роженице и младенцу, у медработницы для этого в акушерской укладке, которую обязательно берут в дорогу, имелось все нужное, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Маму и новорожденного довезли до пункта назначения, где их ждали. Они чувствуют себя хорошо, женщина восстанавливается после скоротечных родов. Малыш здоров и сейчас набирается сил.