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26.05.2021 12:19
Рубрика: Происшествия

Видео: Следователи осмотрели место аварии Ан-2 в Тюменской области

Текст: Татьяна Воробьева

Обстоятельств жесткой посадки самолета Ан-2 в Тюменской области будут расследовать в рамках уголовного дела. Как передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента у воздушного судна оказались сломаны передние стойки шасси, поврежден маслоблок и четыре лопасти винта.

Фото: iStock
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Напомним, 21 мая в 14.55 на посадочной полосе приземлился Ан-2 авиакомпании Utair, который выполнял регулярный рейс Тобольск-Лайтамак. Во время посадки при торможении он опрокинулся на правое крыло из-за подлома переднего правого шасси.

На борту находилось два члена экипажа и семь пассажиров (двое из них ушиблись, но не сильно - госпитализация им не понадобилась).

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обзорную фотосъемку воздушного судна. "Изъяты образцы горюче-смазочных материалов, техническая документация, опрошены члены экипажа и пассажиры", - рассказали в СК на транспорте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область РГ-Видео

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