Видео: Следователи осмотрели место аварии Ан-2 в Тюменской области

Обстоятельств жесткой посадки самолета Ан-2 в Тюменской области будут расследовать в рамках уголовного дела. Как передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента у воздушного судна оказались сломаны передние стойки шасси, поврежден маслоблок и четыре лопасти винта.

Напомним, 21 мая в 14.55 на посадочной полосе приземлился Ан-2 авиакомпании Utair, который выполнял регулярный рейс Тобольск-Лайтамак. Во время посадки при торможении он опрокинулся на правое крыло из-за подлома переднего правого шасси.

На борту находилось два члена экипажа и семь пассажиров (двое из них ушиблись, но не сильно - госпитализация им не понадобилась).

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обзорную фотосъемку воздушного судна. "Изъяты образцы горюче-смазочных материалов, техническая документация, опрошены члены экипажа и пассажиры", - рассказали в СК на транспорте.