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26.05.2021 12:04
Рубрика: Экономика

РФ может стать одним из мировых лидеров по производству органической продукции

Текст: Айсель Герейханова

Россия способна за короткий срок стать одним из мировых лидеров по производству органической продукции, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"В перспективе наша страна может нарастить долю поставляемой на мировой рынок органической продукции с нынешних 0,2% до 10%", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, ближайшая цель - довести эти показатели до 2,5%-3%.

"Если мы выйдем на этот уровень, то будет создан внутренний рынок объемом в 250 млрд рублей", - сказал сенатор.

Фото: iStock
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Яцкин отметил, что сегодня такие страны как Германия, Швейцария, Дания, благодаря вовремя оказанной поддержке своим производителям, имеют на розничных прилавках уже порядка 10-15% органической продукции.

В России такая поддержка уже оказывается - за счет своих бюджетов некоторые регионы компенсируют часть затрат на сертификацию органической продукции.

По словам сенатора, многие зарубежные партнеры проявляют интерес к поставкам "органики" из России. Например, недавно сертификат получила компания, которая экспортирует органический хлеб. А Китай импортирует из России иван-чай.

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