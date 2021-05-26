Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России

"ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники" сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в среду, 26 мая, на итоговой коллегии ведомства.

"Наиболее популярными сервисами в России остаются "ВКонтакте", YouTube, Instagram и "Одноклассники", - сообщил он.

По его словам, сильно набрал популярность TikTok. По некоторым данным, за последние два года его аудитория выросла в семь раз. Таким образом, TikTok в России по популярности обогнал Facebook.